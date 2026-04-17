Corredor do Hospital de Santa Maria, Lisboa.
Corredor do Hospital de Santa Maria, Lisboa.Foto: Reinaldo Rodrigues
Economia

FMI: Portugal tem de travar despesa com saúde e medicamentos para "proteger investimento público"

Há dias, o FMI fez uma primeira abordagem geral ao tema. Disse que fortes impulsos na área da defesa implicam cortes brutais na despesa social, saúde e educação. Agora, virou-se para Portugal.
Luís Reis Ribeiro
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