Portugal brilha em Szeged com três ouros e um bronze na Taça do Mundo de canoagem

Portugal encerrou a etapa de Szeged da Taça do Mundo de canoagem de velocidade com um balanço extremamente positivo, somando quatro medalhas, três das quais de ouro, numa demonstração clara da competitividade da seleção nacional no arranque internacional da temporada. O grande destaque voltou a ser Fernando Pimenta, que confirmou o excelente momento de forma ao conquistar duas medalhas de ouro em dois dias consecutivos.Depois de ter vencido a prova olímpica de K1 1000 metros, Fernando Pimenta voltou a subir ao lugar mais alto do pódio este domingo, desta vez no K1 5000 metros, impondo-se na final disputada em Szeged, na Hungria. O canoísta português completou a distância em 21.55,97 minutos, terminando com 1,48 segundos de vantagem sobre o dinamarquês Mads Brandt Pedersen. O sul-africano Hamish Lovemore fechou o pódio, já a mais de 16 segundos do atleta luso. Com este triunfo, Pimenta confirmou o estatuto de referência mundial da modalidade e reforçou a candidatura portuguesa aos principais títulos internacionais da época..A prestação nacional ficou ainda marcada pela medalha de bronze conquistada pela dupla formada por João Ribeiro e Messias Baptista na distância olímpica de K2 500 metros. Os vice-campeões mundiais concluíram a final na terceira posição, com o tempo de 1.27,54 minutos, numa regata extremamente equilibrada. O ouro foi conquistado pelos alemães Jacob Schopf e Max Lemke, campeões olímpicos em Paris 2024, enquanto os húngaros Levente Kurucz e Bence Fodor arrecadaram a prata. A diferença entre os quatro primeiros classificados foi inferior a um segundo, demonstrando o elevado nível competitivo da prova.Outra das notas de destaque da participação portuguesa foi a vitória de Pedro Casinha no K1 200 metros, resultado que garantiu a terceira medalha de ouro para Portugal nesta etapa da Taça do Mundo. O jovem atleta confirmou assim o potencial emergente da nova geração da canoagem nacional.Nas restantes finais, Iago Bebiano e Bruno Brasileiro terminaram na sexta posição da final B de K2 500 metros, enquanto Clara Duarte e Teresa Portela foram quintas classificadas na final B feminina da mesma distância. Já André Moreira alcançou o sexto lugar na final C de K1 500 metros..Canoagem: Pimenta e Casinha conquistam ouro na Taça do Mundo de Szeged.Canoagem e automobilismo também projetam o país lá fora