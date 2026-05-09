Canoagem: Pimenta e Casinha conquistam ouro na Taça do Mundo de Szeged

Os canoístas portugueses Fernando Pimenta e Pedro Casinha conquistaram este sábado duas medalhas de ouro para Portugal na Taça do Mundo de Canoagem de Velocidade, que decorre em Szeged, na Hungria, confirmando o excelente momento da modalidade a nível internacional.Fernando Pimenta, de 36 anos, voltou a destacar-se na sua distância de eleição, o K1 1.000 metros, ao vencer a final com o tempo de 3.22,25 minutos. O português superiorizou-se ao húngaro Balint Kopasz, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024, por apenas oito centésimos, depois de uma chegada muito disputada. O australiano Thomas Greenterminou na terceira posição, com 3.22,93.No final da prova, o selecionador nacional Hélio Lucas destacou a importância do triunfo de Pimenta perante alguns dos principais rivais internacionais. “O Fernando, na prova olímpica, venceu uns atletas que o ano passado foram primeiro e segundo no campeonato do mundo. O pódio é o mesmo do Mundial, só que agora o Pimenta passou a primeiro”, sublinhou o técnico português. .Pouco depois do triunfo de Pimenta, Pedro Casinha confirmou igualmente o domínio português ao conquistar o ouro na final de K1 200 metros. O atleta português venceu com o registo de 34,48 segundos, deixando para trás o húngaro Gergely Balogh e o lituano Simonas Maldonis, ambos com 34,65.Hélio Lucas destacou também o desempenho de Pedro Casinha, considerando que o jovem atleta voltou a confirmar a sua qualidade numa distância em que já vinha dando sinais de excelência. “O Pedro Casinha mostrou o seu valor e conseguiu também uma pontuação máxima no K1 dos 200 metros”, afirmou. Muito perto do pódio esteve ainda a embarcação portuguesa de K4 500 metros, composta por Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha. Os campeões mundiais concluíram a prova em 1.19,02 minutos, falhando a medalha de bronze por apenas dois centésimos. A Hungria venceu a final em casa, seguida da Austrália e da Lituânia.O selecionador nacional considerou que o quarto lugar confirma a competitividade da embarcação portuguesa. “Foi uma prova muito apertada e praticamente ficaram à frente dos campeões olímpicos alemães, muito perto do terceiro lugar. O importante é estar ali”, referiu Hélio Lucas. .Na mesma disciplina, a segunda embarcação portuguesa, formada por Iago Bebiano, Bruno Brasileiro, Duarte Cerdeira e André Moreira, terminou em sétimo lugar na final B, alcançando o 16.º posto da classificação geral.No setor feminino, Beatriz Fernandes e Inês Penetra foram nonas classificadas na final de C2 500 metros, numa prova dominada pelas ucranianas Liudmyla Luzan e Anastasiia Rybachok. Já Beatriz Fernandes competiu também na final B de C1 500 metros, assegurando o 10.º lugar final da competição.Sobre a prestação feminina, Hélio Lucas mostrou-se satisfeito, destacando que o resultado alcançado pela dupla portuguesa em C2 500 metros “está dentro dos lugares de qualificação olímpica”. Quanto a Beatriz Fernandes, salientou que a atleta “demonstrou na final B um excelente tempo”, considerando que existem “garantias de que poderá lutar pelo apuramento” na disciplina de C1. .Canoagem portuguesa arranca na Taça do Mundo com os olhos em Los Angeles 2028.Fernando Pimenta conquista mais um título de campeão do mundo de canoagem