E o escolhido da UEFA para enfrentar Gianni Infantino nas eleições para a presidência da FIFA é Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF). “A insistência dos meus colegas europeus, e outros apelos, levaram-me a aceitar a proposta de ser candidato à presidência da FIFA. O comité executivo da FFF aprovou esta candidatura por unanimidade”, disse esta terça-feira, dia 17 de novembro, o líder do futebol francês, depois de ratificado pelo Comité executivo da FFF.



“São necessários 106 votos: trata-se da maioria absoluta. Com o apoio unânime da UEFA conto já com uma base de votos muito expressiva. Cabe-me, juntamente com toda uma equipa, procurar apoio em outros continentes”, disse Diallo, em conferência de imprensa, acrescentando que conta com o apoio de outros continentes, para lá da Europa, e que as mesmas serão reveladas nos próximos dias.



O candidato, que terá de apresentar a candidatura até amanhã, dia 18 de novembro, defende uma governação aberta e colegial para o organismo mundial, dizendo mesmo que não há lugar, segundo ele, para que as grandes questões do futebol sejam "decididas nos bastidores, sem transparência, sem consultar as partes interessadas e sem acionar o Comité Executivo".



Na segunda-feira, a UEFA informou que o organismo tinha convidado Philippe Diallo para concorrer e que o dirigente francês tinha aceitado, ficando, apenas, a faltar a ratificação da FFF, agora consumada.



Apesar do recuo no projeto de comercialização dos Mundiais, várias confederações como da Europa (UEFA) e da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF) mantêm a pressão e exigem a saída de Infantino da FIFA, assim como diversas federações nacionais, a maioria sediada na UEFA, que decidiu avançar com um candidato apoiado por si. A escolha recaiu em Philippe Diallo, mas também Luís Figo foi colocado como hipótese e não está descartado que integre a lista do francês.



As eleições para a FIFA estão agendadas para 18 de março do próximo ano, no decorrer do 77.º congresso do organismo, em Rabat.

