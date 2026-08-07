Novidade para 2026/27. Futebolistas que se destacaram nas Ligas vão usar emblemas especiais na camisola

Esta sexta-feira, dia 7 de agosto, marca o arranque da competições profissionais de futebol em Portugal e uma das novidades para a próxima temporada é o facto de os jogadores que se destacaram na temporada passada poderem usar na camisola um badge oficial da Liga Portugal, uma insígnia em forma de emblema, relacionado com o seu desempenho na prova.A iniciativa, que segundo a Liga Portugal pretende valorizar "aqueles que elevam o nome do futebol português", prevê quatro categorias para este emblemas especiais. A primeira corresponde ao Jogador Mais Valioso do campeonato (MVP), sendo que, esta temporadas, os badges serão usados, já a partir da 1.ª jornada, pelo portista Victor Froholdt, médio dinamarquês eleito o melhor jogador da I Liga 2025/26, e por André Clóvis, do Académico de Viseu, o mais votado II Liga. O avançado brasileiro, de resto, vai até poder usar um segundo emblema oficial, o de melhor marcador da II Liga, graças aos seus 23 golos ao serviço da equipa de Viseu, que acabou por carimbar o regresso à elite do futebol nacional após 37 anos de ausência. O colombiano Luiz Suárez, artilheiro da I Liga (28 golos), também terá direito ao seu emblema próprio na camisola do Sporting. Também os melhores guarda-redes serão distinguidos com um badge, mas só um dos eleitos na época passada é que ainda está em Portugal (apesar da forte cobiça internacional): Diogo Costa, capitão do FC Porto. Samu Silva, o melhor guardião da II Liga em 2025/26, pelo campeão Marítimo, transferiu-se o Maccabi Netanya, de Israel.O Legacy é o quarto badge, sendo entregue aos jogadores que tenham realizado mais de 200 jogos na I Liga ou mais de 300 jogos nas competições profissionais..O domínio do eixo Lisboa-Porto-Braga no mapa da I Liga 2026/27 e Viseu como bastião do interior .Começa a época do agravamento das multas por comportamento incorreto. Valor das sanções cresce 25% \n