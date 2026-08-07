O domínio do eixo Lisboa-Porto-Braga no mapa da I Liga 2026/27 e Viseu como bastião do interior

A I Liga 2026/27, que arranca esta sexta-feira, com o Estoril-Famalicão, tem uma geografia muito marcada a Norte e um domínio territorial de Lisboa, que manteve as mesmas seis equipas no escalão principal, que terá maior representação insular e continua sem equipas no Alentejo e Algarve.Lisboa, Porto, Braga, Aveiro e Viseu são os cinco distritos que concentram a totalidade das equipas continentais. Os viriatos continuam a ser os únicos representantes do Interior do País no escalão principal, depois do Académico de Viseu ter subido à I Liga 37 anos depois da última presença e ter trocando de posição com o Tondela, que foi despromovido à II Liga.Com seis equipas - Benfica, Sporting, Estoril, Casa Pia, Alverca e Estrela da Amadora - Lisboa continua a ser o distrito mais representado, mantendo as mesmas equipas da temporada 2025/26, época em que fez história ao recuperar o domínio do mapa da I Liga... 73 anos depois.Os emblemas lisboetas estão separadas por um raio de 48,1 quilómetros e perfazem um terço dos 18 participantes. Braga surge logo a seguir, com cinco representantes num raio de num raio de 48,2 quilómetros. Sp. Braga, Vitória de Guimarães, Moreirense, Gil Vicente e Famalicão estão consolidados no grupo da elite do futebol português e fazem do região do Minho a segunda mais forte em termos de representatividade e concentração de clube por metros quadrado.Já a Associação de Futebol do Porto tem perdido equipas e surge apenas com o campeão FC Porto e o Rio Ave, depois da descida do AVS, enquanto Aveiro segue representado pelo Arouca.Nas regiões autónomas, o Santa Clara mantém a bandeira dos Açores na competição, enquanto o Marítimo voltou ao convívio entre os grandes do futebol português e juntou-se ao Nacional nos representantes da Ilha da Madeira. Os três clubes insulares voltam a estar juntos na I Liga 23 anos depois da última presença, em 2002/03.O Alentejo continua a ser um deserto futebolístico - Campomaiorense foi o último primodivisionário alentejano, na época 2000/01 - enquanto o Algarve se mantém sem representantes pela segunda temporada consecutiva.