Começa a época do agravamento das multas por comportamento incorreto. Valor das sanções cresce 25%
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Começa a época do agravamento das multas por comportamento incorreto. Valor das sanções cresce 25%

Liga Portugal quer aumentar tempo útil de jogo e testar a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Paulo Costa, diz que Portugal não pode “dormir à sombra” do 6.º lugar do ranking UEFA.
Isaura Almeida
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