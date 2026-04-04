Neemias Queta chega aos mil ressaltos e brilha na vitória tranquila dos Boston Celtics sobre os Bucks

Os Boston Celtics venceram os Milwaukee Bucks por 133-101, num encontro disputado na madrugada deste sábado, no Fiserv Forum, confirmando o excelente momento da equipa orientada por Joe Mazzulla e contando novamente com uma prestação de destaque do poste português Neemias Queta.A formação de Boston entrou muito forte na partida e assumiu desde cedo o controlo do marcador, chegando ao final do primeiro período já com uma vantagem confortável (43-26). Ao intervalo, a diferença ascendia aos 20 pontos e continuou a crescer ao longo da segunda parte, permitindo aos visitantes gerir o esforço dos principais jogadores até final. Neemias Queta foi uma das figuras do encontro ao registar um duplo-duplo, com 19 pontos e 10 ressaltos, a que juntou ainda duas assistências e quatro desarmes de lançamento. O internacional português alcançou também a marca simbólica dos mil ressaltos na carreira na NBA. Entre os habituais protagonistas dos Celtics voltaram a destacar-se Jaylen Brown, com 26 pontos, e Jayson Tatum, que ficou perto de um triplo-duplo ao somar 23 pontos, 11 ressaltos e nove assistências. Derrick White (17 pontos) e Payton Pritchard (16) contribuíram igualmente para o triunfo tranquilo da equipa de Boston. Do lado dos Milwaukee Bucks, Taurean Prince foi o elemento mais eficaz, terminando com 18 pontos, num jogo em que a equipa da casa apresentou várias ausências importantes e nunca conseguiu discutir verdadeiramente o resultado. Com esta vitória, os Boston Celtics passaram a somar 52 triunfos em 77 jogos e mantêm o segundo lugar da Conferência Este, reforçando a candidatura a uma posição privilegiada no arranque dos play-offs. Já os Milwaukee Bucks, com um registo de 30-47, continuam fora dos lugares de acesso à fase decisiva da temporada. Na próxima jornada, os Celtics recebem os Toronto Raptors, enquanto os Bucks voltam a jogar em casa frente aos Memphis Grizzlies..De pioneiro a peça-chave: Neemias Queta conquista o seu lugar na elite da NBA.Neemias Queta encontra Nuno Gomes e Jorge Andrade em Atlanta num convívio entre grandes nomes do desporto .Neemias Queta volta a brilhar e ajuda Boston Celtics a garantir apuramento para o play-off da NBA