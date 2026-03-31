Neemias Queta encontra Nuno Gomes e Jorge Andrade em Atlanta num convívio entre grandes nomes do desporto

Neemias Queta encontrou-se com Nuno Gomes e Jorge Andrade nos Estados Unidos, num momento simbólico que juntou três figuras de diferentes gerações do desporto português em Atlanta. O encontro decorreu durante a estadia da comitiva da Seleção Nacional no país, tendo ficado marcado pela troca de lembranças entre os intervenientes e por um gesto de reconhecimento ao percurso do poste português na NBA..Neemias Queta encontrava-se em Atlanta no âmbito do calendário competitivo da NBA, acompanhando a deslocação dos Boston Celtics para um jogo fora frente aos Atlanta Hawks. O jogador dos Boston Celtics recebeu uma camisola da Seleção Nacional, numa iniciativa que reforçou a ligação entre o basquetebolista e o universo do futebol português, representado por dois antigos internacionais com longa carreira ao serviço das quinas. Queta já reconheceu que o seu grande ídolo no desporto é Cristiano Ronaldo, mostrando também a sua ligação ao futebol. A ocasião serviu ainda para assinalar a presença de atletas portugueses de destaque em competições de grande visibilidade nos Estados Unidos, num contexto em que diferentes modalidades continuam a afirmar-se além-fronteiras..O encontro foi registado publicamente e simbolizou a proximidade entre gerações distintas do desporto nacional, sublinhando o percurso de Neemias Queta como uma das referências portuguesas da atualidade em competições norte-americanas. No final do momento de convívio, Jorge Andrade protagonizou um episódio bem-humorado ao tentar, em tom de brincadeira, pegar Neemias Queta ao colo para “o levar”, arrancando sorrisos entre os presentes e sublinhando o ambiente descontraído que marcou a ocasião..Neemias Queta volta a brilhar e ajuda Boston Celtics a garantir apuramento para o play-off da NBA.FPF apresenta “Vai Dar Portugal” como nova identidade da Seleção para o Mundial 2026