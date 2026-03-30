Neemias Queta volta a brilhar e ajuda Boston Celtics a garantir apuramento para o play-off da NBA

O basquetebolista Neemias Queta voltou a brilhar ao serviço dos Boston Celtics, a contribuir para a vitória frente aos Charlotte Hornets, por 114-99, resultado que permitiu à equipa garantir o apuramento para os play-offs da NBA.O poste português contribuiu com 17 pontos e oito ressaltos nos 28 minutos em campo, durante os quais concretizou oito dos 13 lançamentos de campo que tentou, contabilizando ainda uma assistência, um desarme de lançamento e um roubo de bola.Sem Jaylon Brown e Derrick White, os Celtics contaram com Jayson Tatum em grande destaque com 32 pontos, que lhe permitiram ultrapassar os 14 mil pontos na NBA. Além do extremo, apenas Payton Pritchard (28) fez mais pontos que Neemias QuetaOs Celtics alcançaram o 50.º triunfo em 74 jogos da temporada regular da NBA e consolidaram o segundo lugar na Conferência Este, atrás dos Detroit Pistons, que têm 54 vitórias..Neemias Queta afirma-se como peça cada vez mais determinante nos Boston Celtics