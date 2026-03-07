Neemias Queta afirma-se como peça cada vez mais determinante nos Boston Celtics

No mais recente jogo dos Boston Celtics, frente aos Dallas Mavericks, Neemias Queta voltou a confirmar o excelente momento de forma que atravessa na NBA. O poste português foi uma das figuras da vitória clara de Boston por 120-100, assinando um duplo-duplo de 16 pontos e 15 ressaltos, numa exibição que evidenciou a sua importância crescente no jogo interior da equipa. A formação de Boston dominou a luta das tabelas e grande parte desse controlo passou pela presença física, intensidade e eficácia de Queta perto do cesto, qualidades que têm sido cada vez mais valorizadas dentro da rotação da equipa.Nos últimos jogos, o internacional português tem sido frequentemente descrito pela imprensa norte-americana como uma presença determinante na energia e no equilíbrio defensivo dos Celtics. A sua capacidade para ganhar ressaltos, proteger o cesto e finalizar com elevada percentagem tem permitido à equipa manter intensidade quando os titulares descansam, algo que vários analistas têm destacado como um fator importante no rendimento coletivo de Boston..O próprio treinador dos Celtics, Joe Mazzulla, já sublinhou em diferentes ocasiões a importância do poste português, destacando sobretudo a energia, a disciplina tática e o impacto defensivo que traz à equipa sempre que entra em campo. Dentro do balneário, colegas como Jayson Tatum e Jaylen Brown têm igualmente valorizado o trabalho do português, sobretudo na luta pelos ressaltos e nos bloqueios que libertam espaço para o jogo ofensivo da equipa.Depois da vitória sobre os Dallas Mavericks Mazzulla foi questionado por um jornalista sobre o papel do poste na equipa. Antes de responder diretamente, o treinador reagiu com humor e perguntou ao repórter: “Também és do Benfica?”, numa referência ao passado do jogador português no clube da Luz. Noutra observação sobre o assunto, o técnico acrescentou ainda, em tom descontraído, que Queta “é um bom rapaz, mas acho que é adepto do Benfica”, comentário que gerou sorrisos na conferência de imprensa e mostrou que o treinador conhece bem o percurso do jogador português antes de chegar aos Estados Unidos. .A ligação ao Benfica faz parte da história inicial de Neemias Queta. O poste passou pelo clube lisboeta na temporada 2017-2018, depois de se formar no FC Barreirense, tendo jogado pela equipa B e também pela equipa principal antes de seguir para o basquetebol universitário norte-americano na Utah State University. Na temporada 2025-2026, Queta apresenta médias próximas de 10 pontos e mais de 8 ressaltos por jogo, com uma percentagem de lançamento superior a 63%, números que ilustram a sua eficácia nas zonas interiores. Embora não seja a principal referência ofensiva da equipa, o impacto do português revela-se em aspetos essenciais do jogo coletivo — bloqueios, ressaltos ofensivos, defesa do garrafão e pontos fáceis em situações de finalização rápida..Neemias Queta assina noite histórica e conduz Celtics a triunfo convincente.Neemias abre caminho em noite histórica: Celtics derrotam Nets com festival ofensivo.Neemias Queta brilha na vitória dos Celtics e ultrapassa os 1000 pontos na NBA