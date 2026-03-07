Neemias Queta afirma-se como peça cada vez mais determinante nos Boston Celtics
Neemias Queta afirma-se como peça cada vez mais determinante nos Boston Celtics

O poste português continua a ganhar protagonismo na NBA e a consolidar o seu espaço numa das equipas mais fortes da liga.
No mais recente jogo dos Boston Celtics, frente aos Dallas Mavericks, Neemias Queta voltou a confirmar o excelente momento de forma que atravessa na NBA. O poste português foi uma das figuras da vitória clara de Boston por 120-100, assinando um duplo-duplo de 16 pontos e 15 ressaltos, numa exibição que evidenciou a sua importância crescente no jogo interior da equipa. A formação de Boston dominou a luta das tabelas e grande parte desse controlo passou pela presença física, intensidade e eficácia de Queta perto do cesto, qualidades que têm sido cada vez mais valorizadas dentro da rotação da equipa.

Nos últimos jogos, o internacional português tem sido frequentemente descrito pela imprensa norte-americana como uma presença determinante na energia e no equilíbrio defensivo dos Celtics. A sua capacidade para ganhar ressaltos, proteger o cesto e finalizar com elevada percentagem tem permitido à equipa manter intensidade quando os titulares descansam, algo que vários analistas têm destacado como um fator importante no rendimento coletivo de Boston.

O próprio treinador dos Celtics, Joe Mazzulla, já sublinhou em diferentes ocasiões a importância do poste português, destacando sobretudo a energia, a disciplina tática e o impacto defensivo que traz à equipa sempre que entra em campo. Dentro do balneário, colegas como Jayson Tatum e Jaylen Brown têm igualmente valorizado o trabalho do português, sobretudo na luta pelos ressaltos e nos bloqueios que libertam espaço para o jogo ofensivo da equipa.

Depois da vitória sobre os Dallas Mavericks Mazzulla foi questionado por um jornalista sobre o papel do poste na equipa. Antes de responder diretamente, o treinador reagiu com humor e perguntou ao repórter: “Também és do Benfica?”, numa referência ao passado do jogador português no clube da Luz. 

Noutra observação sobre o assunto, o técnico acrescentou ainda, em tom descontraído, que Queta “é um bom rapaz, mas acho que é adepto do Benfica”, comentário que gerou sorrisos na conferência de imprensa e mostrou que o treinador conhece bem o percurso do jogador português antes de chegar aos Estados Unidos. 

A ligação ao Benfica faz parte da história inicial de Neemias Queta. O poste passou pelo clube lisboeta na temporada 2017-2018, depois de se formar no FC Barreirense, tendo jogado pela equipa B e também pela equipa principal antes de seguir para o basquetebol universitário norte-americano na Utah State University

Na temporada 2025-2026, Queta apresenta médias próximas de 10 pontos e mais de 8 ressaltos por jogo, com uma percentagem de lançamento superior a 63%, números que ilustram a sua eficácia nas zonas interiores. Embora não seja a principal referência ofensiva da equipa, o impacto do português revela-se em aspetos essenciais do jogo coletivo — bloqueios, ressaltos ofensivos, defesa do garrafão e pontos fáceis em situações de finalização rápida.

