Neemias Queta brilha na vitória dos Celtics e ultrapassa os 1000 pontos na NBA

O basquetebolista português Neemias Queta superou na madrugada desta quinta-feira, 5 de fevereiro, os 1000 pontos marcados na NBA, ao contabilizar 10 na vitória dos Boston Celtics na visita aos Houston Rockets, por 114-93.O poste conseguiu um duplo-duplo nesta partida, pois além dos 10 pontos protagonizou ainda 19 ressaltos, acabando por ser uma das principais figuras da partida..Neemias Queta está a fazer a sua quinta época na liga profissional norte-americana, atingindo agora os 1004 pontos, sendo esta a sua melhor temporada, uma vez que já contabiliza 483 pontos, depois de na anterior ter contabilizado 310. Aliás, o rendimento do português tem estado sempre a subir desde que chegou à NBA, pois nas duas primeiras épocas ao serviço dos Sacramento Kings não foi além dos 45 pontos, tendo em 2023/24, na primeira temporada nos Celtics anotou 154 pontos.Em Houston, Neemias Queta marcou três dos quatro lançamentos que tentou, concretizou os quatro lances livres que teve, fez cinco desarmes de lançamento, dois roubos de bola e estabeleceu o seu novo recorde de ressaltos defensivos num só jogo: 12.Esta época, o internacional português chegou aos 400 ressaltos, apresentando médias de 10,1 pontos, 8,3 ressaltos, 1,5 assistências e 1,4 desarmes de lançamento com uma média de 25,4 minutos por jogo.