Neemias Queta assina noite histórica e conduz Celtics a triunfo convincente

O poste português Neemias Queta protagonizou esta madrugada a melhor exibição da carreira na NBA e foi a grande figura do triunfo dos Boston Celtics sobre os Philadelphia 76ers, por 114-98, num encontro que confirmou a crescente importância do internacional luso na equipa orientada por Joe Mazzulla.Num desempenho verdadeiramente dominante, o poste de 26 anos somou 27 pontos — novo máximo pessoal — e 17 ressaltos, dez dos quais ofensivos, completando ainda a estatística com duas assistências, um roubo de bola e três desarmes de lançamento. Em apenas 27 minutos e 17 segundos de utilização, apresentou ainda excelente eficácia: converteu 10 dos 14 lançamentos de campo (71,4%) e sete dos 10 lances livres (70%)..O impacto de Queta começou cedo. Na primeira parte marcou 16 pontos, estabelecendo desde logo o seu melhor registo numa metade de jogo. Já na fase final, a cerca de cinco minutos do fim, igualou o anterior máximo de carreira (19 pontos) através de um lance livre. Pouco depois superou essa marca numa insistência junto ao cesto e ainda acrescentou mais seis pontos, entre lances livres e lançamentos na área pintada, selando uma noite memorável.O português terminou como melhor marcador dos Celtics em igualdade com Jaylen Brown, enquanto o base dos Sixers Tyrese Maxey foi o mais concretizador da partida, com 33 pontos. Brown, que também teve papel decisivo no triunfo, não poupou elogios ao companheiro: afirmou que não ficou surpreendido, mas satisfeito com a evolução do poste e convicto de que este pode alcançar um patamar ainda mais elevado.A prestação do internacional português teve também significado histórico dentro da própria franquia. Queta tornou-se o primeiro jogador dos Celtics desde Robert Parish, em 1989, a conseguir num só jogo mais de 25 pontos e pelo menos dez ressaltos ofensivos — indicador claro do domínio exercido debaixo das tabelas. O público reconheceu a exibição com cânticos de "MVP", e os companheiros receberam-no no balneário com aplausos entusiásticos..Com este resultado, Boston alcançou a 40.ª vitória em 60 encontros e mantém o segundo lugar da Conferência Este, numa fase particularmente positiva, marcada por seis triunfos nos últimos sete jogos. Segue-se agora uma deslocação ao terreno dos Milwaukee Bucks.A temporada confirma a afirmação gradual do poste português na liga norte-americana. Escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do draft de 2021 — tornando-se então o primeiro português a chegar à NBA — Queta cumpre a quinta época na competição e soma já 167 jogos de fase regular, 147 dos quais pelos Celtics, equipa pela qual se sagrou campeão na temporada de estreia em Boston.Os anteriores máximos de pontuação do jogador eram dois registos de 19 pontos, obtidos em abril de 2024 e novembro de 2025, enquanto o recorde de ressaltos permanece nos 20. Mais do que um grande jogo individual, a noite simbolizou um momento de afirmação. Pela dimensão dos números, pela reação da equipa e pelo impacto no resultado, Neemias Queta assinou aquela que pode ser considerada a atuação mais marcante de um basquetebolista português na história da NBA.