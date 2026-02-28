Neemias abre caminho em noite histórica: Celtics derrotam Nets com festival ofensivo

O português Neemias Queta voltou a integrar o cinco inicial dos Boston Celtics e participou no triunfo expressivo frente aos Brooklyn Nets por 148-111, num jogo da fase regular da NBA disputado no TD Garden. O poste português marcou oito pontos nos 15 minutos em que esteve em campo, somando ainda dois ressaltos, dois roubos de bola, um desarme e uma assistência. A sua exibição ficou marcada por um lance particularmente vistoso, considerado a jogada do encontro, que arrancou aplausos nas bancadas (veja o vídeo)..O início foi equilibrado, com o primeiro período a terminar com o resultado de 35-32, mas a equipa orientada por Joe Mazzulla foi aumentando gradualmente a intensidade. A formação de Boston ampliou a vantagem antes do intervalo e decidiu praticamente a partida num terceiro período arrasador (43-26), entrando no último quarto já com diferença confortável no marcador.Os Celtics realizaram uma das exibições ofensivas mais eficazes da temporada, alcançando 66,7% de eficácia de lançamento de campo e convertendo 22 triplos, desmontando por completo a defesa adversária através de circulação rápida de bola e elevado aproveitamento exterior.Em destaque esteve Jaylen Brown, autor de 28 pontos, sete ressaltos e nove assistências, muito perto do triplo-duplo. Também decisivo foi Nikola Vučević, saído do banco para registar 28 pontos e 11 ressaltos. Do lado nova-iorquino, o melhor marcador foi Michael Porter Jr., com 18 pontos.O triunfo confirma o bom momento recente dos Celtics, que nas últimas partidas somaram vitórias frente a Miami Heat, Chicago Bulls, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns e agora Brooklyn Nets, tendo apenas cedido perante New York Knicks e Denver Nuggets. Assim, mantêm-se na luta pelos primeiros lugares da Conferência Este, enquanto Brooklyn continua numa série negativa de resultados. .Neemias Queta brilha na vitória dos Celtics e ultrapassa os 1000 pontos na NBA.Neemias Queta: “Espero uma época bastante mais assertiva, tem tudo para ser a de afirmação”