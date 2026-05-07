Mikel Arteta e Luis Enrique. O estreante e o repetente à procura de um lugar na história da Champions

Luis Enrique e Mikel Arteta, um deles irá levantar o troféu no próximo dia 30 de maio, dia em que PSG e Arsenal medirão forças na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria, para encontrar o campeão da Champions 2025/26. Uma final em que os dois treinadores serão também protagonistas. Luis Enrique procura a revalidação do título da Champions para somar mais uma orelhuda ao currículo pessoal. Nascido em Gijón, a 8 de maio de 1970, o antigo internacional espanhol venceu a competição, como treinador, pelo Barcelona em 2015. E na época passada, dez anos depois dessa primeira conquista, ofereceu o primeiro troféu da história ao PSG, depois de uma goleada ao Inter (5-0). Se vencer outra vez iguala Bob Paisley, Zinedine Zidane e Pep Guardiola com três Champions. Só Carlo Ancelotti tem mais, tendo erguido cinco orelhudas.Já o treinador do Arsenal parte em busca da sua primeira Champions e quer vingar essa meia-final perdida na edição passada, curiosamente frente ao PSG. Nascido a 26 de março de 1982, em San Sebastián, Mikel Arteta assumiu o cargo em 2019, depois de um tempo como adjunto de Pep Guardiola no Manchester City. É um treinador que gosta de jogar em 4-3-3 e procura também ser o primeiro técnico a levar os gunners à vitória na Champions, uma missão falhada por Arsène Wenger, que em maio de 2006, viu o seu Arsenal ser derrotado pelo Barcelona (2-1).Até à final, as equipas dos dois técnicos têm compromissos nos respetivos campeonatos. O Arsenal lidera a Premier League, com cinco pontos a mais do que o Manchester City, que tem um jogo a menos. O PSG também é líder em França, com mais seis pontos do que o Lens, a três jogos do fim da Ligue1.Numa reta final de época com tantas decisões, a experiência do plantel em finais da Champions pode ajudar. Luis Enrique tem um plantel jovem, mas bastante experiente, em que praticamente todos sabem o que é vencer a competição, como os portugueses Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos. Todos festejaram a conquista da Champions e querem repetir.Mas, no plantel dos gunners apenas Kai Havertz sabe o que é disputar e vencer uma final da competição, em 2021, quando jogava no Chelsea - foi ele o autor do golo da vitória frente ao Manchester City, onde jogava Grabriel Jesus, agora a no Arsenal.E pela primeira vez na história, a final da Liga dos Campeões vai ter dois treinadores espanhóis frente a frente. Será a quarta vez que a final da Liga dos Campeões irá colocar frente a frente treinadores do mesmo país. Aconteceu em 2003 com os italianos Carlo Ancelotti (AC Milan) e Marcello Lippi (Juventus), em 2013, com os alemães Jupp Heynckes (Bayern Munique ) e Jürgen Klopp (Borussia Dortmund) e em 2020 com os também germânicos Hansi Flick (Bayern Munique) e Thomas Tuchel (PSG) . E acontecerá agora com os espanhóis Luis Enrique (PSG) e Mikel Arteta (Arsenal).isaura.almeida@dn.pt.João Pinheiro escolhido para arbitrar o Bayern-PSG nas meias-finais da UEFA Champions League.Nike prepara-se para “roubar a bola” da Champions à Adidas