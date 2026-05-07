Mikel Arteta e Luis Enrique. O estreante e o repetente à procura de um lugar na história da Champions
D.R.
Desporto

Mikel Arteta e Luis Enrique. O estreante e o repetente à procura de um lugar na história da Champions

PSG e Arsenal vão encontrar-se na final, no dia 30, em Budapeste. Pela primeira vez dois técnicos espanhóis vão enfrentar-se na final.
Isaura Almeida
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