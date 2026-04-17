Nike prepara-se para “roubar a bola” da Champions à Adidas

A Nike foi selecionada como licitante preferencial para fornecer as bolas oficiais da Champions League, Europa League e Conference League, as três principais provas de clubes da UEFA. A UC3, parceria entre a UEFA e a Associação Europeia de Clubes de Futebol responsável por gerar e gerir as receitas dos torneios, anunciou a decisão no último dia 9. O contrato proposto teria vigência de 2027 a 2031, informou o Financial Times (FT).Caso se concretize, a gigante norte-americana encerra uma parceria de 25 anos entre a UEFA e Adidas, a não menos gigante fabricante alemã, que fornece as bolas oficiais da Champions League, a prova rainha, desde 2001, incluindo o design starball, que se tornou um ícone do torneio. E termina ainda com a ligação da UEFA com a francesa Decathlon, atual fornecedora da Europa League e da Conference League.Ainda segundo o FT, citando fontes com conhecimento do processo, o acordo pode alcançar mais de 40 milhões de euros por ano, praticamente o dobro do montante atual pago pela Adidas.A Relevent Football Partners, empresa de media desportiva, patrocínio e licenciamento liderada por Daniel Stillman, presidente executivo, e Boris Gartner, CEO, conduziu o processo de licitação em nome da UC3, depois de no ano passado ter conquistado o poder de gerir os direitos comerciais das competições masculinas de clubes da UEFA entre 2027 e 2033.Elliott Hill, CEO da Nike, destacou o potencial do futebol em entrevista no mês passado ao destacar o papel do Mundial da modalidade, nos EUA, no México e no Canadá, como “catalisador do mercado de futebol por muitos trimestres”. Mas, especificamente sobre a bola da Champions e demais provas europeias, a empresa não quis comentar ainda a negociação, nem divulgar a confirmação oficial final do acordo ou detalhes sobre as condições contratuais.A Adidas, por outro lado, já anunciou o fim da parceria. A empresa alemã declarou que estava “orgulhosa de ter criado a linha de bolas [a citada starball] mais icónica de todos os tempos” e que continuará a fornecer bolas para outros torneios, como o Europeu de seleções, a Champions League Feminina, a Bundesliga, a MLS (Liga Americana de Futebol) e as competições da FIFA.A luta pela posse de bola das principais competições está, aliás, ao rubro nos últimos tempos - na Premier League, a Nike perdeu-a no ano passado para outro gigante do setor, a Puma, após um quarto de século nas mãos, ou pés, da empresa americana.E, sobretudo no mercado chinês em particular e asiático em geral, a Nike perdeu terreno para a Adidas, graças à retoma do Samba, modelo de sapatilhas da fabricante alemã inspirado no mundo do desporto.Entretanto, o Mundial deste ano será o último em que a Adidas fornece os equipamentos desportivos da seleção alemã. A parceria começou em 1950, ou seja, durante as últimas 20 edições do principal torneio de seleções do mundo ou nada menos do que 76 longos anos. Nesse caso, foi também a Nike que roubou a bola - na verdade, as camisolas, calções, etc. - da multinacional germânica, o que gerou críticas de grupos de fãs locais e de autoridades de Berlim.NÚMEROS25 - Anos (2001 a 2026) em que a Adidas forneceu as bolas das provas da UEFA.40.000.000 - Valor anual em euros do acordo entre Nike e UEFA previsto para o período de 2027 a 2031, o dobro do anterior.2025/26 - Com a luta pela posse da bola ao rubro, esta época foi a Puma que forneceu a bola da Premier League, após 25 anos nas mãos (ou pés) da Nike.