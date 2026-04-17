O design starball das bolas da Liga dos Campeões, criado pela Adidas, era uma das imagens de marca da prova, mas tem os dias contados.
O design starball das bolas da Liga dos Campeões, criado pela Adidas, era uma das imagens de marca da prova, mas tem os dias contados.FOTO: ANNA SZILAGYI/EPA
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Nike prepara-se para “roubar a bola” da Champions à Adidas

A gigante americana fez um carrinho na gigante alemã e tornou-se a “licitante preferencial” para fornecer os esféricos a utilizar na Liga dos Campeões e demais provas da UEFA a partir de 2027.
João Almeida Moreira
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