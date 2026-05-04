João Pinheiro escolhido para arbitrar o Bayern-PSG nas meias-finais da UEFA Champions League

O árbitro português João Pinheiro foi nomeado pela UEFA para dirigir a segunda mão das meias-finais da UEFA Champions League entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, marcada para esta quarta-feira, 6 de maio, na Alemanha. O encontro ganha ainda maior destaque depois do jogo da primeira mão, em Paris, ter terminado com uma vitória do PSG por 5-4, num duelo amplamente considerado um dos mais emocionantes da história recente da competição.Natural de Braga, João Pinheiro continua a somar nomeações no panorama internacional, numa temporada em que já acumulou várias presenças nas provas da UEFA. Recentemente, o juiz português esteve também envolvido na arbitragem da UEFA Europa League, no encontro entre Nottingham Forest e Aston Villa, referente à primeira mão das meias-finais.Para este importante Bayern-PSG, João Pinheiro será acompanhado pelos assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, formando uma equipa que já está igualmente selecionada para o Mundial de 2026. Inicialmente, o trio estava previsto para arbitrar o jogo entre Portimonense e Chaves, da Liga 2 portuguesa, mas acabou por ser substituído, tendo sido colocado em gestão física pela Federação Portuguesa de Futebol, numa decisão que agora se compreende face à exigência do compromisso europeu.A restante equipa de arbitragem contará com o norueguês Espen Eskås como quarto árbitro. No sistema de videoarbitragem, haverá alterações face a compromissos anteriores: o italiano Marco Di Bello assumirá o papel de VAR principal, enquanto o português Tiago Martins será o assistente de vídeo (AVAR).Este será o 13.º jogo europeu de João Pinheiro na presente época, sendo o 10.º na Liga dos Campeões, confirmando a confiança da UEFA no árbitro português para encontros de elevada exigência competitiva..João Pinheiro nomeado para a meia-final da Liga Europa entre Nottingham Forest e Aston Villa.João Pinheiro chamado para o Mundial2026: “É um marco muito importante também para a arbitragem portuguesa”