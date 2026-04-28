João Pinheiro nomeado para a meia-final da Liga Europa entre Nottingham Forest e Aston Villa

O árbitro português João Pinheiro foi nomeado pela UEFA para dirigir o encontro entre Nottingham Forest e Aston Villa, referente à primeira mão das meias-finais da Liga Europa, agendado para esta quinta-feira. O juiz da Associação de Futebol de Braga contará com os assistentes habituais Bruno Jesus e Luciano Maia, enquanto o norueguês Espen Eskås será o quarto árbitro. A equipa de videoarbitragem será igualmente portuguesa, com Tiago Martins nas funções de VAR e André Narciso como AVAR. Apesar de esta ser a primeira nomeação de João Pinheiro na presente edição da Liga Europa, o árbitro soma já 12 jogos nas competições europeias esta temporada, incluindo partidas da Liga dos Campeões, encontros das fases preliminares e play-offs, além de um jogo dos quartos de final da Liga Conferência.Natural do distrito de Braga, João Pinheiro estreou-se na Primeira Liga em 2015, passando a integrar o quadro internacional da FIFA no ano seguinte. Desde então tem consolidado presença regular nas competições organizadas pela UEFA, tendo sido incluído na categoria Elite da arbitragem europeia, reservada aos árbitros com melhor avaliação técnica e maior regularidade nas provas continentais. Entre as nomeações mais relevantes da sua carreira recente destacam-se a presença como quarto árbitro na final da Liga dos Campeões de 2025 e a escolha para dirigir a Supertaça Europeia do mesmo ano, entre Paris Saint-Germain e Tottenham. Em 2026 foi ainda selecionado pela FIFA para integrar o lote de árbitros do Campeonato do Mundo, confirmando o estatuto internacional que tem vindo a afirmar nas últimas épocas.Na outra meia-final da Liga Europa, o inglês Anthony Taylor foi nomeado para arbitrar o encontro entre o SC Braga e o Friburgo, no Estádio Municipal de Braga..João Pinheiro chamado para o Mundial2026: “É um marco muito importante também para a arbitragem portuguesa”.Oficial: João Pinheiro chamado pela FIFA para o Mundial2026