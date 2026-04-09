Oficial: João Pinheiro chamado pela FIFA para o Mundial2026

João Pinheiro está convocado para o Mundial 2026. O árbitro português da Associação de Futebol de Braga está na lista de árbitros escolhidos pela FIFA para o próximo Campeonato do Mundo de futebol, que se joga nos EUA, México e Canadá de 11 de junho a 19 de julho.A arbitragem portuguesa está assim de volta ao maior evento de futebol. Só por 12 vezes (em 22 mundiais) o organismo mundial apostou na arbitragem nacional para o Campeonato do Mundo. E desde o Mundial2014, jogado no Brasil, que um árbitro português não integrava a lista final da FIFA. Pedro Proença, agora presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), foi o último árbitro português a apitar em campeonatos do Mundo de futebol.Em 2018, Artur Soares Dias e Tiago Martins estiveram no Mundial da Rússia na condição de vídeo-árbitros (VAR) e sendo que há quatro anos, no Qatar, não houve nenhum árbitro português em campo ou como VAR.João Pinheiro, de 38 anos, é o único português na elite da UEFA, tendo integrado o estágio final de preparação para árbitros europeus, que decorreu há duas semanas, em Itália, entrando assim no lote de árbitros que a UEFA podia designar. Já tinha estado no seminário de preparação da FIFA, em março de 2025, no Dubai, integrado num grupo restrito de 16 juízes de 14 países (Inglaterra e França com dois representantes). Agora vai apitar no Mundial2026.Formado em Direito, é advogado e árbitro de primeira categoria desde 2015, internacional desde 2016 e promovido à categoria de Elite da FIFA já em 2025. O árbitro de Braga tem-se consolidado a nível internacional, sendo presença regular nas competições da UEFA e da FIFA. Falhou o último mundial de clubes, mas esteve no último Mundial de sub-20, foi VAR, na final da Liga dos Campeões de 2024/25, em que o PSG goleou o Inter Milão (5-0) e apitou a última Supertaça Europeia, entre o PSG e o Tottenham, no dia 13 de agosto de 2025, coadjuvado pelos portugueses Bruno Jesus e Luciano Maia, que também foram convocados para o Mundial 2026.Lista de árbitros europeus chamados para o Mundial2026João PinheiroMichael OliverAnthony TaylorFrancois LetexierAlejandro HernandezClement TurpinSlavko VincicFelix ZwayerSandro SchaererMaurizio MarianiDanny MakkelieEspen EskasSzymon MarciniakIstvan KovacsGlenn Nybergisaura.almeida@dn.pt