Árbitro João Pinheiro em estágio, antes de ser conhecida a lista de escolhidos para o Mundial 2026.
Árbitro João Pinheiro em estágio, antes de ser conhecida a lista de escolhidos para o Mundial 2026.Lusa
11x11

Oficial: João Pinheiro chamado pela FIFA para o Mundial2026

O árbitro português da Associação de Futebol de Braga tem 38 anos.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a

João Pinheiro está convocado para o Mundial 2026. O árbitro português da Associação de Futebol de Braga está na lista de árbitros escolhidos pela FIFA para o próximo Campeonato do Mundo de futebol, que se joga nos EUA, México e Canadá de 11 de junho a 19 de julho.

A arbitragem portuguesa está assim de volta ao maior evento de futebol. Só por 12 vezes (em 22 mundiais) o organismo mundial apostou na arbitragem nacional para o Campeonato do Mundo. E desde o Mundial2014, jogado no Brasil, que um árbitro português não integrava a lista final da FIFA. Pedro Proença, agora presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), foi o último árbitro português a apitar em campeonatos do Mundo de futebol.

Em 2018, Artur Soares Dias e Tiago Martins estiveram no Mundial da Rússia na condição de vídeo-árbitros (VAR) e sendo que há quatro anos, no Qatar, não houve nenhum árbitro português em campo ou como VAR.

João Pinheiro, de 38 anos, é o único português na elite da UEFA, tendo integrado o estágio final de preparação para árbitros europeus, que decorreu há duas semanas, em Itália, entrando assim no lote de árbitros que a UEFA podia designar. Já tinha estado no seminário de preparação da FIFA, em março de 2025, no Dubai, integrado num grupo restrito de 16 juízes de 14 países (Inglaterra e França com dois representantes). Agora vai apitar no Mundial2026.

Formado em Direito, é advogado e árbitro de primeira categoria desde 2015, internacional desde 2016 e promovido à categoria de Elite da FIFA já em 2025. O árbitro de Braga tem-se consolidado a nível internacional, sendo presença regular nas competições da UEFA e da FIFA. Falhou o último mundial de clubes, mas esteve no último Mundial de sub-20, foi VAR, na final da Liga dos Campeões de 2024/25, em que o PSG goleou o Inter Milão (5-0) e apitou a última Supertaça Europeia, entre o PSG e o Tottenham, no dia 13 de agosto de 2025, coadjuvado pelos portugueses Bruno Jesus e Luciano Maia, que também foram convocados para o Mundial 2026.

Lista de árbitros europeus chamados para o Mundial2026

João Pinheiro

Michael Oliver

Anthony Taylor

Francois Letexier

Alejandro Hernandez

Clement Turpin

Slavko Vincic

Felix Zwayer

Sandro Schaerer

Maurizio Mariani

Danny Makkelie

Espen Eskas

Szymon Marciniak

Istvan Kovacs

Glenn Nyberg

isaura.almeida@dn.pt

Futebol
arbitragem
João Pinheiro
Mundial2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt