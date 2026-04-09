João Pinheiro chamado para o Mundial2026: “É um marco muito importante também para a arbitragem portuguesa”
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João Pinheiro chamado para o Mundial2026: “É um marco muito importante também para a arbitragem portuguesa”

Formado em Direito e árbitro de primeira categoria desde 2015, arbitrou a Supertaça Europeia. É um dos 52 juízes principais chamados pela FIFA e será assistido por Luciano Maia e Bruno de Jesus.
Isaura Almeida
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