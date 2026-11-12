Maria Salgado supera campeã mundial de surf e Francisco Ordonhas vence atleta do World Tour no Mundial ISA

A Seleção Nacional continua em destaque nos ISA World Surfing Games 2026, em Punta Rocas, no Peru, com Maria Salgado e Francisco Ordonhas a protagonizarem dois resultados de relevo frente a alguns dos principais nomes do surf mundial.

Maria Salgado terminou o heat do quinto dia de competição nos ISA World Surfing Games, em Punta Rocas, no Peru, à frente da norte-americana Carissa Moore, uma das surfistas mais tituladas da história da modalidade e várias vezes campeã mundial.

Também Francisco Ordonhas assinou uma prestação de destaque ao superar o australiano George Pittar, atleta do Championship Tour da World Surf League, num confronto que colocou o atual bicampeão nacional frente a um dos surfistas da elite mundial.