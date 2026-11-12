Maria Salgado supera campeã mundial de surf e Francisco Ordonhas vence atleta do World Tour no Mundial ISA
A Seleção Nacional continua em destaque nos ISA World Surfing Games 2026, em Punta Rocas, no Peru, com Maria Salgado e Francisco Ordonhas a protagonizarem dois resultados de relevo frente a alguns dos principais nomes do surf mundial.
Maria Salgado terminou o heat do quinto dia de competição nos ISA World Surfing Games, em Punta Rocas, no Peru, à frente da norte-americana Carissa Moore, uma das surfistas mais tituladas da história da modalidade e várias vezes campeã mundial.
Também Francisco Ordonhas assinou uma prestação de destaque ao superar o australiano George Pittar, atleta do Championship Tour da World Surf League, num confronto que colocou o atual bicampeão nacional frente a um dos surfistas da elite mundial.
“Estes resultados mostram a qualidade e a ambição desta equipa. A Maria conseguiu impor-se numa bateria com uma das grandes referências do surf mundial e o Francisco mostrou a mesma capacidade frente a um atleta do World Tour. São prestações que nos dão confiança, mas sabemos que a competição é longa e muito exigente. O foco continua a ser bateria a bateria, mantendo a consistência e a atitude que os atletas têm demonstrado em Punta Rocas”, afirma David Raimundo, Selecionador Nacional.
Portugal mantém todos os atletas em competição nos ISA World Surfing Games 2026, preservando assim intacto o potencial máximo de pontuação na classificação coletiva.
A prova assume ainda particular importância por constituir a primeira etapa de qualificação olímpica para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, com a seleção masculina e a seleção feminina mais bem classificadas a garantirem uma vaga olímpica para o respetivo país.
Os resultados reforçam a prestação da equipa portuguesa em Punta Rocas, numa competição que reúne alguns dos melhores surfistas internacionais. Os ISA World Surfing Games 2026 decorrem até 15 de novembro.