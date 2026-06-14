Aos 19 anos, Maria Salgado sagra-se campeã nacional de surf nos Açores

Maria Salgado sagrou-se este domingo, 14 de junho, campeã nacional de surf, aos 19 anos, tornando-se pela primeira vez na carreira detentora do principal título do surf feminino português. A conquista foi confirmada durante o Allianz Ribeira Grande Pro, nos Açores, quarta e penúltima etapa da Liga MEO Surf 2026, disputada na Praia do Monteverde, na Ribeira Grande.A jovem surfista de Santa Cruz alcança assim um dos momentos mais marcantes da carreira, depois de uma ascensão consistente no surf nacional e internacional. Bicampeã nacional júnior nas últimas duas temporadas e campeã europeia júnior em 2025, Maria Salgado confirma agora a afirmação entre a elite do surf português com o primeiro título nacional absoluto.A confirmação do título aconteceu ainda antes da final da etapa açoriana. Apesar de Maria Salgado já entrar no último dia de competição virtualmente campeã nacional, permanecia um cenário matemático que poderia adiar a consagração, caso as condições do mar obrigassem à realização de uma final a quatro surfistas, hipótese em que um quarto lugar não lhe garantiria automaticamente o título. Contudo, com o retomar da competição na manhã deste domingo, as dúvidas ficaram dissipadas.“Estou muito contente por ter vencido o título pela primeira vez”, afirmou a surfista após assegurar a conquista. “Foi muito especial vencer aqui nos Açores, sobretudo por ter os meus amigos e os meus pais presentes. Esta vitória significa que cumpri os meus planos e objetivos e que os meus treinos deram certo”, acrescentou.Além do título nacional, Maria Salgado confirmou igualmente a vitória no Allianz Triple Crown feminino, distinção conquistada pela primeira vez na carreira e atribuída à melhor performance nas etapas patrocinadas pela Allianz. A surfista de Santa Cruz tinha ainda a possibilidade de fechar o dia com nova vitória, depois de garantir presença na final do Allianz Ribeira Grande Pro ao vencer Yasmin Neves na primeira meia-final, procurando o terceiro triunfo da temporada.A conquista do campeonato nacional absoluto representa o culminar de uma temporada de afirmação para a jovem surfista, que ao longo de 2026 se destacou pela consistência competitiva e pelos resultados alcançados nas várias etapas do circuito.No setor masculino, a luta pelo título ficou adiada para Peniche. Francisco Ordonhas, campeão nacional em título, dependia apenas do próprio desempenho para renovar a conquista alcançada no ano passado, mas acabou eliminado nos quartos-de-final frente a Halley Batista. O resultado deixa as contas do campeonato em aberto para a última etapa da Liga MEO Surf, ao mesmo tempo que confirmou Guilherme Ribeiro como vencedor da Allianz Triple Crown masculina pela terceira vez na carreira..Guilherme Ribeiro e Érica Máximo triunfam na Ericeira e apertam luta pelos títulos nacionais de surf.Liga MEO Surf regressa à Ericeira com líderes nacionais em destaque no Allianz Ericeira Pro