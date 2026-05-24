Guilherme Ribeiro e Érica Máximo triunfam na Ericeira e apertam luta pelos títulos nacionais de surf

Guilherme Ribeiro e Érica Máximo foram os grandes vencedores do Allianz Ericeira Pro, terceira etapa da Liga MEO Surf 2026, disputada este domingo na Ericeira, num resultado que relançou a luta pelos títulos nacionais de surf. Com os triunfos alcançados em Ribeira d’Ilhas, ambos ascenderam ao segundo lugar dos respetivos rankings, aproximando-se dos atuais líderes, Francisco Ordonhas e Maria Salgado, que continuam, ainda assim, na posse da licra amarela Go Chill.No setor masculino, Guilherme Ribeiro deixou pelo caminho o campeão nacional em título e líder do ranking, Francisco Ordonhas, naquela que foi a primeira eliminação do surfista nesta temporada. .Na competição feminina, Érica Máximo protagonizou um dos momentos mais marcantes da etapa ao conquistar, aos 20 anos, a primeira vitória da carreira numa prova da Liga MEO Surf. A surfista de Carcavelos venceu Teresa Pereira nas meias-finais e derrotou Lua Escudeiro numa final equilibrada, decidida por apenas 0,40 pontos.O triunfo permite à surfista subir ao segundo lugar da classificação feminina, reduzindo para 270 pontos a distância para Maria Salgado, líder do ranking. Lua Escudeiro mantém-se na luta pelo topo, ocupando atualmente o terceiro posto.Na competição feminina, Érica Máximo protagonizou um dos momentos mais marcantes da etapa ao conquistar, aos 20 anos, a primeira vitória da carreira numa prova da Liga MEO Surf. A surfista de Carcavelos venceu Teresa Pereira nas meias-finais e derrotou Lua Escudeiro numa final equilibrada, decidida por apenas 0,40 pontos.O triunfo permite à surfista subir ao segundo lugar da classificação feminina, reduzindo para 270 pontos a distância para Maria Salgado, líder do ranking. Lua Escudeiro mantém-se na luta pelo topo, ocupando atualmente o terceiro posto..A Liga MEO Surf regressa entre 12 e 14 de junho, nos Açores, para a realização do Allianz Ribeira Grande Pro, quarta e antepenúltima etapa do circuito nacional..Liga MEO Surf regressa à Ericeira com líderes nacionais em destaque no Allianz Ericeira Pro.Maria Salgado e Francisco Ordonhas vencem Allianz Figueira Pro e lideram arranque da Liga MEO Surf 2026