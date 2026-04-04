Maria Salgado e Francisco Ordonhas vencem Allianz Figueira Pro e lideram arranque da Liga MEO Surf 2026

Maria Salgado e Francisco Ordonhas venceram, este sábado, 4 de abril, o Allianz Figueira Pro, etapa de abertura da Liga MEO Surf 2026, disputada na praia do Cabedelo, na Figueira da Foz, assumindo desde já a liderança dos rankings nacionais e reforçando a candidatura aos títulos portugueses desta temporada. A jovem surfista de Santa Cruz, de 19 anos, e o campeão nacional em título, natural de Cascais, de 20 anos, mantêm igualmente a posse das licras amarelas Go Chill, símbolo da liderança do circuito.O dia decisivo ficou marcado por boas condições de mar e por uma forte adesão de público, que acompanhou uma longa jornada de competição. Na terceira ronda masculina, Guilherme Fonseca destacou-se com a melhor pontuação da fase, ao somar 13,35 pontos no primeiro heat. Já na competição feminina, Maria Salgado voltou a evidenciar consistência e qualidade de surf, vencendo o segundo heat com 15,25 pontos, resultado que lhe garantiu também os prémios Waversby Round e Bom Petisco Girls Score..Nos quartos de final masculinos, Guilherme Fonseca eliminou o polaco Maksymilian Michalewski, enquanto Francisco Ordonhas superou Martim Paulino. A principal surpresa da ronda surgiu com a eliminação de Frederico Morais, afastado por Manuel Pirujinho após uma interferência de remada. No último confronto desta fase, João Mendonça protagonizou uma das melhores ondas da etapa, pontuada com 9,50 pontos, arrecadando o prémio “Olha Que Onda Bem Sacada”, embora tenha sido ultrapassado por Guilherme Ribeiro.Nas meias-finais femininas, Lua Escudeiro garantiu presença na primeira final da carreira ao vencer Constância Simões. Na outra bateria, Maria Salgado confirmou o domínio demonstrado ao longo da prova e voltou a somar 15,25 pontos, afastando Gabriela Dinis.Entre os homens, Francisco Ordonhas assegurou o apuramento para a final com uma vitória segura sobre Guilherme Fonseca, enquanto Guilherme Ribeiro venceu Manuel Pirujinho, garantindo um duelo decisivo entre dois campeões nacionais..A final feminina foi particularmente equilibrada e emotiva. Maria Salgado entrou melhor na bateria, mas viu Lua Escudeiro responder com determinação, destacando-se com uma onda avaliada em 8,25 pontos. Nos instantes finais, a reviravolta esteve iminente, mas a pontuação necessária não chegou por escassa margem. A surfista de Santa Cruz venceu com 14,00 pontos, contra 13,95 da adversária, num dos desfechos mais renhidos da história recente do circuito.Já na final masculina, Francisco Ordonhas assumiu cedo a liderança, reforçada por uma excelente onda avaliada em 9,25 pontos. Com um total de 17,90 pontos, o campeão nacional superou Guilherme Ribeiro, que terminou com 8,25, confirmando um início de época sólido e confiante. Com este resultado, os dois vencedores partem na frente da classificação geral antes da próxima etapa do circuito, o Go Chill Porto Pro, marcada para os dias 24 a 26 de abril, no Porto e em Matosinhos. .Allianz Figueira Pro abre Liga MEO Surf 2026 com regresso dos principais nomes do surf nacional ao Cabedelo