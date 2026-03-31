Gabriela Dinis é uma das candidatas à vitória na etapa inaugural, na Figueira da Foz
FOTO: Liga Meo Surf
Desporto

Allianz Figueira Pro abre Liga MEO Surf 2026 com regresso dos principais nomes do surf nacional ao Cabedelo

Primeira etapa da temporada arranca a 2 de abril na Figueira da Foz e reúne campeões nacionais, antigos vencedores da prova e candidatos ao título num arranque decisivo para o ranking de 2026.
Cecília Carmo
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