Allianz Figueira Pro abre Liga MEO Surf 2026 com regresso dos principais nomes do surf nacional ao Cabedelo

O Allianz Figueira Pro 2026 marca o arranque oficial da Liga MEO Surf, principal circuito nacional da modalidade, com a Praia do Cabedelo, na Figueira da Foz, a receber entre 2 e 4 de abril a primeira etapa da temporada. Esta edição integra cinco provas ao longo do ano, passando ainda pelo Porto, Ericeira, Ribeira Grande e Peniche. Tradicional palco de abertura do circuito português, o Cabedelo volta a reunir vários dos principais nomes do surf nacional, num arranque de época que assume sempre importância estratégica para a construção do ranking. A etapa figueirense tem ganho estatuto dentro da Liga MEO Surf pelo impacto competitivo que costuma ter na definição das primeiras lideranças da temporada. Ao receber a prova pelo décimo ano, a Figueira da Foz reforça o seu papel como um dos centros históricos do surf em Portugal.O quadro competitivo divulgado confirma o nível de exigência logo nas primeiras rondas. No masculino, há baterias particularmente equilibradas, como a que junta Francisco Mittermayer, José Maria Ribeiro, Matias Lopes e Martim Paulino, ou a que opõe Halley Batista, Martim Fortes, Francisco Queimado e Gabriel Simões. Também Guilherme Ribeiro terá uma estreia desafiante frente a José Champalimaud, Joaquim Trindade e Danilk Afonso. No feminino, a competitividade promete ser igualmente elevada desde o início, com Ana Mel, Teresa Pereira, Jéssica Marques e Vida Mendonça a integrarem uma das baterias mais aguardadas do primeiro round, enquanto Gabriela Dinis enfrenta Teresa Quina e Érica Máximo e Miriam Julião mede forças com Mariana Pereira e Carolina Mendes.Entre os atletas em destaque surgem o campeão nacional masculino em título Francisco Ordonhas e a campeã nacional júnior Maria Salgado, ambos a competir com a licra amarela Go Chill, símbolo de liderança no ranking. A presença de antigos vencedores da etapa, como Luís Perloiro, Tomás Fernandes, Gabriela Dinis e Guilherme Ribeiro, reforça ainda mais a expectativa em torno de uma prova que tradicionalmente apresenta condições ideais para performances de alto nível..Vencedor da edição de 2025, Luís Perloiro regressa a uma praia que associa a momentos marcantes da carreira, lembrando que “a Figueira da Foz é, sem dúvida, um local de excelentes memórias”, destacando a consistência do Cabedelo, capaz de oferecer “ondas de qualidade” em diferentes condições de mar. O surfista assume que encara a etapa com motivação, mas sem pressão de resultados imediatos, preferindo focar-se na qualidade do surf apresentado e na valorização do circuito nacional.Também Tomás Fernandes, campeão em 2024, chega à Figueira com ambições claras para o início da nova temporada, sublinhando que esta é “das minhas etapas favoritas” e que as características da onda se adaptam bem ao seu surf. O objetivo, afirma, passa por lutar pela vitória e afirmar-se desde cedo como candidato ao título nacional.No setor feminino, Gabriela Dinis, que ganhou em 2023, encara o regresso ao Cabedelo com confiança reforçada, explicando que esta é “a minha etapa favorita da Liga MEO Surf”, circunstância que aumenta a motivação para o arranque competitivo. A surfista assume a intenção de lutar pela vitória e de manter consistência ao longo da temporada, com o objetivo de permanecer na discussão pelos lugares cimeiros do ranking.Guilherme Ribeiro, igualmente vencedor nesta etapa em edições anteriores, sublinha a importância de começar bem a época competitiva, considerando que entrar forte na primeira prova pode marcar o ritmo da temporada. O surfista acredita que esta etapa poderá funcionar como “um bom ponto de partida” para recuperar regularidade nas fases decisivas da Liga MEO Surf.Para além da luta pelos títulos nacionais, o Allianz Figueira Pro assume também relevância no contexto da Allianz Triple Crown, troféu paralelo que distingue os melhores resultados combinados nas etapas da Figueira da Foz, Ericeira e Ribeira Grande, acrescentando um elemento adicional de competitividade logo desde o arranque da época.A edição de 2026 fica igualmente marcada por uma forte componente ambiental e educativa. Estão previstas atividades dirigidas à comunidade local, com especial enfoque na economia circular e na sensibilização para práticas de reutilização e separação de resíduos. Em simultâneo, realiza-se na Figueira da Foz a primeira sessão do workshop Better Portugal, iniciativa que pretende reforçar a qualificação de empresários e operadores turísticos ligados ao surf e ao turismo costeiro.No plano competitivo, a etapa integra ainda vários prémios paralelos que distinguem desempenhos específicos ao longo da prova, como o prémio para a melhor onda, a melhor pontuação feminina, a melhor manobra e a melhor performance no terceiro round, além do arranque da corrida ao Move Centro Portugal Award, destinado aos melhores surfistas sub-18 da região centro..Teresa Bonvalot e Francisco Ordonhas defendem títulos na Liga MEO Surf que começa na Figueira da Foz.Francisco Simões Rodrigues: “Se temos surfistas na elite mundial, vamos ter um campeão do mundo”