Francisco Simões Rodrigues: “Se temos surfistas na elite mundial, vamos ter um campeão do mundo”
Gerardo Santos
Desporto

Francisco Simões Rodrigues: “Se temos surfistas na elite mundial, vamos ter um campeão do mundo”

Presidente da Associação Nacional de Surfistas defende que Portugal já tem estrutura, talento e cultura para dar o próximo passo no surf internacional, mas alerta para os custos de formação.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Turismo
economia do mar
Surf
surfistas
Mar
edição impressa
associação portuguesa de surfistas

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt