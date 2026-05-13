Liga MEO Surf regressa à Ericeira com líderes nacionais em destaque no Allianz Ericeira Pro

A Liga MEO Surf regressa à Ericeira entre os dias 22 e 24 de maio para a realização do Allianz Ericeira Pro, terceira etapa do circuito nacional e ponto intermédio da corrida aos títulos de campeão nacional. A prova decorre na icónica praia de Ribeira d’Ilhas, integrada na Reserva Mundial de Surf da Ericeira, a primeira da Europa e única em Portugal, reunindo os melhores surfistas portugueses num dos palcos mais emblemáticos do surf europeu.Maria Salgado e Francisco Ordonhas chegam à etapa na liderança dos rankings nacionais e com a licra amarela Go Chill, depois de um arranque de temporada perfeito, marcado por duas vitórias consecutivas nas duas primeiras etapas do ano. No caso de Ordonhas, existe ainda a possibilidade de alcançar um feito raro: vencer três etapas seguidas da Liga MEO Surf, algo que apenas Tiago Pires conseguiu em 2005. No setor feminino, o recorde pertence a Patrícia Lopes, com quatro triunfos consecutivos alcançados em 1999..Francisco Ordonhas assume que atravessa um momento de grande confiança, embora reconheça a competitividade do circuito nacional. O líder do ranking masculino acredita que pode voltar a vencer, mas prefere manter o foco em surfar bem e aproveitar as melhores ondas, destacando que os resultados dependem não só da performance individual, mas também das condições do mar. O surfista admite ainda querer transportar este bom momento para as competições internacionais.Também Maria Salgado mostra confiança antes da etapa da Ericeira, apesar de sublinhar a exigência habitual das ondas de Ribeira d’Ilhas. A líder do ranking feminino refere que o excelente início de temporada lhe trouxe maior consistência e tranquilidade dentro de água, fatores que considera determinantes para os resultados alcançados até agora. O objetivo passa por continuar a evoluir e competir ao mais alto nível também além-fronteiras..Esta será a 17.ª temporada consecutiva em que a elite do surf nacional compete na Ericeira, reforçando o estatuto histórico de Ribeira d’Ilhas como um dos grandes “salões de festas” do surf português. Ao longo dos anos, a praia tem sido palco de momentos marcantes tanto a nível nacional como internacional.Nos últimos anos, Teresa Bonvalot tem dominado a prova feminina, somando triunfos em 2022, 2024 e 2025. Já no masculino, Tiago Stock venceu a edição do ano passado, sucedendo a Guilherme Ribeiro, Joaquim Chaves, Halley Batista e Afonso Antunes entre os vencedores recentes da etapa.A edição de 2025 do Allianz Ericeira Pro contou com 91 surfistas inscritos e um total de 934 ondas surfadas. Joaquim Chaves alcançou a melhor onda da prova, com 9 pontos, enquanto Guilherme Ribeiro obteve a melhor pontuação, com 16 pontos na ronda 3..Liga MEO Surf regressa ao Norte entre 24 e 26 de abril.Maria Salgado e Francisco Ordonhas vencem Allianz Figueira Pro e lideram arranque da Liga MEO Surf 2026