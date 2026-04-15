Liga MEO Surf regressa ao Norte entre 24 e 26 de abril
FOTO: Associação Nacional de Surfistas
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Liga MEO Surf regressa ao Norte entre 24 e 26 de abril

Francisco Ordonhas e Maria Salgado lideram o ranking nacional à entrada para a segunda etapa do circuito, que volta a levar a elite do surf português às ondas de Porto e Matosinhos.
Cecília Carmo
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Os melhores surfistas nacionais regressam ao Norte do país entre 24 e 26 de abril para disputar o Go Chill Porto Pro, segunda de cinco etapas da Liga MEO Surf 2026, numa prova que, pelo 21.º ano consecutivo, leva a elite do surf português até às ondas de Porto e Matosinhos.

Depois da etapa inaugural na Figueira da Foz, Francisco Ordonhas e Maria Salgado chegam à prova na liderança dos rankings masculino e feminino, respetivamente, e com a licra amarela Go Chill. O campeão nacional em título assume que a vitória na primeira etapa reforçou a confiança para o que se segue: “A vitória na primeira etapa, na Figueira da Foz, deixa-me muito mais confiante e dá-me muita motivação para as próximas etapas. Estou a sentir-me bem com o meu surf, assim como física e psicologicamente, pelo que tenho tudo para que o Go Chill Porto Pro me corra bem.” O surfista acrescenta ainda que pretende manter a liderança, mas sem pressão excessiva: “O meu objetivo vai ser sair do Porto e Matosinhos na posse da licra amarela Go Chill, mas sem grandes pressões. O que mais quero é mostrar bom surf, dando seguimento ao que fiz na Figueira da Foz.”

Também Maria Salgado, campeã nacional júnior em título, parte motivada para a etapa nortenha, após o triunfo na abertura do circuito: “A vitória na Figueira da Foz deu-me muita confiança para as próximas etapas. Foi um campeonato com boas condições e consegui mostrar o meu surf, o que me deixa ainda mais motivada para continuar neste ritmo e dar o meu melhor no Porto e Matosinhos.” A surfista sublinha ainda a importância da consistência competitiva: “O objetivo passa sempre por manter a consistência e, claro, lutar pela licra amarela Go Chill, mas o foco principal é fazer boas ondas e boas escolhas dentro de água.”

Associação Nacional de Surfistas

A etapa do Porto e Matosinhos é uma das mais emblemáticas do circuito nacional e mantém-se como uma das mais concorridas pelo público. Em 2025, Tomás Fernandes e Teresa Bonvalot conquistaram os títulos da prova, numa edição em que participaram 88 surfistas e foram surfadas 837 ondas, com destaque para a melhor onda (9,50 pontos) e melhor pontuação (17,50 pontos), ambas registadas por Teresa Bonvalot.

Para o vereador do Desporto e da Juventude da Câmara Municipal do Porto, Rodrigo Passos, a realização da etapa ganha particular relevância em 2026, ano em que a cidade assume o título de Capital Nacional da Juventude. “É com grande entusiasmo que o Município do Porto integra, mais uma vez, a Liga MEO Surf, um dos pontos altos do calendário nacional e uma montra do talento português. Esta competição ganha um significado ainda mais especial, consolidando a cidade como um palco de excelência para os jovens atletas e como um destino de eleição para a prática de surf”, afirmou.

Também o vereador do Desporto da Câmara Municipal de Matosinhos, Nuno Matos, destacou a importância estratégica da modalidade para o concelho: “Matosinhos mantém uma relação profundamente enraizada com o mar, assumindo-se como um território de referência para a prática dos desportos de deslize, com particular destaque para o surf.” O autarca sublinhou ainda o impacto da prova: “A realização, em 2026, de uma etapa da Liga MEO Surf na Praia de Matosinhos constitui um claro reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Município na promoção do surf e da capacidade do território para acolher competições de prestígio nacional.”

Organizada pela Associação Nacional de Surfistas, a Liga MEO Surf 2026 prossegue assim no Porto e em Matosinhos como a etapa mais citadina do circuito, prometendo três dias de competição intensa e espetáculo garantido nas ondas do Norte.

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