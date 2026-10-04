Portugal conquista título europeu de surf júnior na Irlanda

Portugal sagrou-se campeão europeu de surf júnior no EuroSurf Junior 2026, disputado em Bundoran, na Irlanda, ao terminar a competição com uma campanha de grande consistência e quatro presenças no pódio das provas individuais. A seleção nacional conquistou dois títulos europeus, uma medalha de prata e uma de bronze, resultados que permitiram assegurar o triunfo coletivo perante as principais potências jovens da modalidade no continente.

Ana Mel Canhoto conquistou o título europeu em sub-16 feminino, liderando uma final particularmente favorável às cores nacionais. Vida Mendonça terminou na segunda posição da mesma categoria e assegurou a medalha de prata, confirmando a força da nova geração portuguesa no setor feminino.

No quadro masculino, Jaime Veselko subiu ao lugar mais alto do pódio em sub-18, conquistando o título europeu depois de uma semana de provas em que esteve entre os surfistas em maior evidência. O jovem português, irmão de Francisca Veselko, vice-líder das Challenger Series, acrescenta assim mais um resultado relevante a um percurso que o tem colocado entre os nomes mais promissores do surf nacional.

Jaime Veselko foi campeão europeu sub-18 e Ana Mel Canhoto venceu a categoria sub-16 feminina.