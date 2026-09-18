Yolanda Hopkins garante continuidade no circuito mundial de surf

Yolanda Hopkins garantiu esta quinta-feira a continuidade nas próximas etapas do Championship Tour de 2026, apesar de ter sido eliminada na segunda ronda do Lexus Trestles Pro, disputado em Lower Trestles, na Califórnia. A surfista portuguesa terminou a prova no nono lugar, mas o resultado foi suficiente para assegurar matematicamente a presença entre as 14 melhores do ranking mundial, grupo que seguirá em competição após o corte definido nesta fase da temporada.

A portuguesa, de 28 anos, encontrou Molly Picklum, campeã mundial em título, numa bateria exigente. Hopkins somou 9,50 pontos, não conseguindo superar os 13,33 da australiana, que avançou para os quartos de final. A eliminação em Trestles não impediu, porém, que Yolanda atingisse o objetivo mais imediato: resistir ao corte e manter-se no principal circuito mundial.

A confirmação da presença no top 14 ficou também dependente dos resultados das surfistas que ainda podiam ultrapassá-la na classificação. As eliminações registadas na mesma ronda permitiram à portuguesa fechar as contas a seu favor e garantir a continuidade no Tour.