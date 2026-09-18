Yolanda Hopkins garante continuidade no circuito mundial de surf
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Yolanda Hopkins garante continuidade no circuito mundial de surf

Surfista portuguesa terminou em nono na etapa californiana, mas assegurou matematicamente um lugar no top 14 mundial e mantém-se na luta pela qualificação para 2027.
Cecília Carmo
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Yolanda Hopkins garantiu esta quinta-feira a continuidade nas próximas etapas do Championship Tour de 2026, apesar de ter sido eliminada na segunda ronda do Lexus Trestles Pro, disputado em Lower Trestles, na Califórnia. A surfista portuguesa terminou a prova no nono lugar, mas o resultado foi suficiente para assegurar matematicamente a presença entre as 14 melhores do ranking mundial, grupo que seguirá em competição após o corte definido nesta fase da temporada.

A portuguesa, de 28 anos, encontrou Molly Picklum, campeã mundial em título, numa bateria exigente. Hopkins somou 9,50 pontos, não conseguindo superar os 13,33 da australiana, que avançou para os quartos de final. A eliminação em Trestles não impediu, porém, que Yolanda atingisse o objetivo mais imediato: resistir ao corte e manter-se no principal circuito mundial.

A confirmação da presença no top 14 ficou também dependente dos resultados das surfistas que ainda podiam ultrapassá-la na classificação. As eliminações registadas na mesma ronda permitiram à portuguesa fechar as contas a seu favor e garantir a continuidade no Tour.

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Yolanda Hopkins seguirá agora para a reta final da temporada, numa posição que lhe permite continuar a lutar pela qualificação para o Championship Tour de 2027. A passagem por Peniche, onde Supertubos voltará a receber a elite mundial do surf, será um dos momentos decisivos para a portuguesa reforçar a sua posição no ranking.

Francisca Veselko não conseguiu, por sua vez, ultrapassar o corte. A também portuguesa foi eliminada na ronda inaugural em Trestles e desceu ao 23.º e último lugar da classificação. Ainda assim, Veselko terá nova oportunidade na derradeira etapa da época, em Pipeline, no Havai, onde regressarão à competição as surfistas afastadas nesta fase.

A prova havaiana será determinante tanto para a atribuição do título mundial como para as contas de qualificação para 2027, uma vez que terá uma ponderação de 1,5 na classificação final. Para Yolanda Hopkins, a permanência entre as 14 melhores abre a porta às próximas etapas e mantém vivo o objetivo de consolidar o seu lugar entre a elite mundial.

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