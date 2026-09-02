Yolanda Hopkins termina Fiji Pro no quinto lugar e aproxima-se da requalificação

Yolanda Hopkins terminou esta terça-feira o Fiji Pro no quinto lugar, confirmando o bom momento que atravessa no circuito mundial da World Surf League (WSL). A portuguesa, de 28 anos, foi eliminada nos quartos de final pela australiana Isabella Nichols, nos tubos de Cloudbreak.

Depois de ter alcançado na etapa anterior, em Teahupoo, no Taiti, um terceiro lugar — o melhor resultado da carreira no circuito mundial —, Yolanda voltou a chegar às fases decisivas e reforçou a recuperação no ranking.

Nos quartos de final, Isabella Nichols conseguiu superiorizar-se à portuguesa, terminando a bateria com 9,67 pontos, contra 6,77 de Yolanda Hopkins. A surfista algarvia procurou responder e arriscou em vários tubos, mas não conseguiu encontrar as ondas necessárias para inverter o resultado.

Apesar da eliminação, o quinto lugar permite a Yolanda subir provisoriamente ao 14.º posto do ranking mundial, seis posições acima do lugar que ocupava antes das duas últimas etapas, mantendo-se na luta pela requalificação direta para o World Tour de 2027.

Francisca Veselko também competiu em Cloudbreak e terminou o Fiji Pro no nono lugar. A portuguesa, de 23 anos, foi eliminada na segunda ronda pela norte-americana Lakey Peterson, que venceu a bateria por 13,10 pontos contra 8,04.

Kika Veselko subiu ao 22.º lugar do ranking mundial e mantém também a possibilidade de assegurar a continuidade entre a elite através do Challenger Series.

A próxima etapa do circuito mundial realiza-se entre 11 e 20 de setembro, em Trestles, na Califórnia, local escolhido para receber a competição de surf dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Depois da passagem pelos Estados Unidos, o circuito mundial segue para Portugal, com Peniche também integrado no calendário.