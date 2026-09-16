Yolanda Hopkins vence nos Estados Unidos e avança para os oitavos de final

A algarvia entrou em competição com uma vitória muito sofrida, construída numa bateria equilibrada e decidida pela sua capacidade de resposta nos momentos decisivos. O triunfo permite-lhe seguir em prova numa etapa especialmente importante, já que Trestles encerra a fase regular do Championship Tour e define as surfistas que continuam na luta pela segunda parte da temporada.

A presença nos oitavos de final aproxima Yolanda Hopkins do objetivo de superar o “cut” do circuito. A portuguesa, que se estreia este ano como atleta a tempo inteiro entre a elite mundial, chega à prova norte-americana depois de uma temporada de crescimento, marcada sobretudo pelo terceiro lugar alcançado no Taiti, o melhor resultado da carreira numa etapa do Championship Tour.

Ao afastar Sally Fitzgibbons, uma das surfistas mais experientes do circuito, Yolanda reforçou as suas hipóteses de assegurar continuidade entre as melhores do mundo. A prova californiana é decisiva para o acesso às etapas seguintes, em Abu Dhabi e Peniche, antes do encerramento da temporada no Pipe Masters, no Havai.

A outra portuguesa em prova, Francisca Veselko, não teve a mesma sorte e foi eliminada na ronda inaugural, derrotada pela australiana Tyler Wright. Yolanda Hopkins mantém, assim, Portugal representado na competição e volta à água nos oitavos de final com a ambição de prolongar a campanha em Lower Trestles.