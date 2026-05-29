Jordânia estreia-se no Mundial a pensar na Arábia Saudita que ganhou a Messi

A qualificação da Jordânia para o Mundial de 2026 acontece à décima tentativa e é uma das histórias da competição. O segundo lugar no Grupo B da terceira ronda de qualificação deveu-se à capacidade de só perder dois dos dez encontros disputados. E a vaga ficou selada com um 3-0 frente a Omã. Jamal Sellami, marroquino que venceu pela seleção do Norte de África o Campeonato Africano das Nações de 2018, chegou à final da Taça Árabe também e tem consolidado uma equipa difícil de bater. Varia entre o 4x5x1 e 5x2x3 e tem como meta libertar a bola para o contragolpe de Moussa Al Tamari. O atleta foi o primeiro da Jordânia a militar na Ligue 1 e no Rennes fez sete golos e oito assistências em 2025/26. Joga por todo o ataque e é o único exemplar a jogar num campeonato top-5 da Europa. Na lista preliminar de 30 jogadores, Yazan Al Naimat, que sofreu uma lesão no joelho na Taça Árabe, fica fora, mas estará o capitão Ehsan Haddad, que ficara sem jogar quase um ano por lesão. Na frente, espera-se Ali Olwan, jogador de 26 anos que foi o terceiro melhor marcador na qualificação asiática para o Mundial.Hasan Abulaila é a primeira escolha para a baliza, Yazan Al-Arab e Abdallah Musallam Nasib costumam ser os centrais e o meio-campo tem também a missão de defender e fechar espaços antes de procurar incursões ofensivas. Metade do plantel milita fora do campeonato da Jordânia. A Jordânia irá enfrentar a Áustria no primeiro encontro, depois embate a Argélia e fecha a participação na fase de grupos com a Argentina. Por se estrear, é uma das nove equipas que procuram ganhar pela primeira vez em Mundiais e essa meta já seria, por si só, excelente se alcançada. Inevitavelmente, na Imprensa local menciona-se repetidamente o feito de Marrocos chegar ao quarto lugar em 2022 e a vitória da Arábia Saudita no Qatar diante da Argentina, a equipa de Messi que viria a ser campeã mundial posteriormente.Atualmente, a Jordânia sente o boicote dos Estados Unidos da América. A embaixada dos EUA na Jordânia foi fechada e, como tal, cancelaram-se novos agendamentos para vistos de emigração. Já houve pedidos de viagem para os EUA que foram negados. O país figurava na lista de 75 nações para os quais havia suspensão de vistos. Não estavam, porém, boicotadas as viagens como foi determinado para Senegal, Costa do Marfim, Haiti e Irão, daí a reivindicação da Jordânia, com o intuito de ter fãs na estreia em Mundiais..Mais do que um Mundial: ir aos EUA é prova de vida para a seleção do Irão.Senegal tem de digerir a despedida de Mané e a CAN perdida na secretaria.Marrocos já não passa despercebido depois do quarto lugar do Mundial 2022