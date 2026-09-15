João Almeida abdica de participar nos Mundiais de contrarrelógio

A Seleção Nacional vai estar representada por 18 corredores no Campeonato do Mundo de Estrada de ciclismo. Em elites masculinas, estão duas vagas destinadas ao contrarrelógio e seis à prova de estrada. O fator de maior surpresa é o escalonamento de João Almeida apenas para a prova de fundo, a decorrer no domingo de 27 de setembro.

No dia 20, os 40 km, com passagem no circuito de Fórmula 1 Gilles Villeneuve, são maioritariamente planos. Favorecem especialistas, roladores, o que poderá ter pesado na atribuição das vagas. João Almeida, ainda assim, veio de um exercício muito positivo na Vuelta, quando foi terceiro no esforço de 32 km.

Assim sendo, são Nelson Oliveira, da Movistar, e Ivo Oliveira, da UAE Emirates, a partirem para os 40 km. Nelson Oliveira vai fazer a 14.ª participação e procura o sétimo top-10 em Mundiais. Em 2017, ficou à porta das medalhas, no quarto posto. Ivo Oliveira, que fez um top-10 no crono da Vuelta, só marcou presença em 2020, quando obteve o 34.º lugar.

Na prova de fundo, Portugal terá, à partida, três cartas para lançar, outras três mais destinadas à marcação de adversários ou para a fuga. Afonso Eulálio, da Bahrain, regressa ao Campeonato do Mundo depois do nono lugar alcançado em 2025, em Kigali, tendo sido sexto no Giro de 2026 com a conquista da camisola da juventude.

João Almeida, único português a terminar entre os quatro primeiros nas três Grandes Voltas, procura afirmação em provas de um dia, quando se tem dedicado, fundamentalmente, a provas de uma semana e Grandes Voltas. António Morgado, da UAE Emirates, é atual campeão Nacional de fundo e contrarrelógio e outro trunfo, com medalhas de prata conquistadas nos sub-23 e juniores. Tiago Antunes é o único atleta a correr em Portugal. O atleta da Efapel venceu a Volta ao Alentejo, o Troféu Joaquim Agostinho, foi medalhado nos Jogos do Mediterrâneo e encerrou a melhor época como profissional em Portugal com a vitória nas 12 Voltas à Gafa. Ivo Oliveira e Nelson Oliveira farão também a prova de fundo.

"Temos uma Seleção com qualidade, experiência internacional e diferentes características, o que nos permite encarar com ambição as provas do Campeonato do Mundo. O percurso de Montreal será muito exigente, sobretudo pela distância e pelo desgaste acumulado, e procurámos selecionar corredores que nos deem garantias para responder aos diferentes momentos da corrida e chegar à fase decisiva com opções”, explica Valter Sousa citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

A prova de fundo de elites masculinos, agendada para o último dia do programa, terá 273,7 quilómetros e 3803 metros de desnível acumulado. Assenta bem a homens de clássicas dado o exigente circuito final em torno de Mont Royal.

Nos sub-23 masculinos, é legítimo procurar um lugar entre os melhores. Na convocatória estão Daniel Lima (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme), Daniel Moreira (Hagens Berman Jayco), Gabriel Baptista (Technosylva Rower Bembibre), Rafael Barbas (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) e Rúben Rodrigues (Feira dos Sofás-Boavista). Gonçalo Costa (Decathlon CMA CGM Juniors Team) e Rodrigo Jesus (Academia Efapel de Ciclismo) alinham no contrarrelógio individual e na prova de fundo de juniores masculinos.

Portugal vai ainda estar representado por cinco corredoras nas provas femininas do Campeonato do Mundo. Beatriz Roxo (ODL Team-Kiwi Atlântico-Craega), Daniela Campos e Raquel Queirós (Atum General/Tavira/Madre Fruta) vão disputar a prova de fundo de elites, enquanto Raquel Dias (Team Farto-Kiroot) representará as cores nacionais na corrida de sub-23 e Marta Esteves (Tensai/Sambiental/Santa Marta) na prova de juniores.