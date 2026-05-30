“Nunca me vou esquecer deste Giro”. As emoções de Afonso Eulálio, com o pódio à vista em Roma

A viver o momento mais marcante da sua ainda jovem carreira, o português Afonso Eulálio não escondeu as emoções no final da penúltima etapa do Giro d'Itália, na qual assegurou virtualmente a conquista da camisola branca da juventude e o sexto lugar na prova, antes da etapa final de consagração, este domingo. "Nunca me vou esquecer deste Giro”, garantiu o ciclista português de 24 anos, que andou vários dias com a camisola rosa de líder durante a competição.O ciclista da Bahrain-Victorious confessou que chegou ao dia decisivo com algumas dúvidas, depois do desgaste acumulado das semanas anteriores. “Estava um pouco nervoso. Dormi bem, mas o dia de ontem foi muito duro. Não vinha muito confiante”, admitiu.Eulálio destacou o papel determinante da equipa, em particular do experiente italiano Damiano Caruso, um precioso ajudante ao longo de toda a prova e que neste sábado o acompanhou mais uma vez até ao fim da etapa, ao longo de quase 200 km que contemplavam as últimas dificuldades de montanha. “Disse-lhe que ele estava melhor do que eu e que podia seguir, mas ele respondeu que ficava comigo acontecesse o que acontecesse e isso deu-me muita confiança”, revelou o português. “As pessoas que me rodeiam acreditam em mim mais do que eu próprio. Foram elas que me fizeram acreditar que era possível”, disse Eulálio, que se torna o quarto português a conseguir um top-10 na Volta a Itália, depois de Acácio da Silva, José Azevedo e João Almeida. .Giro d'Itália. Eulálio segura camisola branca com Vingegaard a caminho da história.Afonso Eulálio, o "menino de ouro" na Feira que chega à liderança na exigente Volta à Itália