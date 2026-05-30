Giro d'Itália. Eulálio segura camisola branca com Vingegaard a caminho da história

O português Afonso Eulálio confirmou este sábado, 30 de maio, a liderança da classificação da juventude e assegurou um lugar no top-6 da geral do Giro d'Italia, na véspera da chegada a Roma.Na 20.ª e penúltima etapa do Giro 2026, entre Gemona del Friuli e Piancavallo, o corredor da Bahrain-Victorious foi sétimo classificado, a 2.03 minutos do vencedor do dia, o inevitável Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), reforçando a vantagem sobre os rivais diretos na luta pela camisola branca, destinada ao melhor jovem da prova.Depois de mais de cinco horas de corrida e 200 quilómetros de montanha, Eulálio voltou a demonstrar competência perante os melhores trepadores do pelotão, ganhando segundos preciosos ao italiano Davide Piganzoli e deixando praticamente garantida a conquista da classificação da juventude.Além da camisola branca, o ciclista português assegurou o sexto lugar da classificação geral, tornando-se apenas o quarto corredor nacional a terminar o Giro dentro do top-10, depois de Acácio da Silva, José Azevedo e João Almeida.. Vingegaard completa trilogia das grandes VoltasA etapa voltou a ter como protagonista Jonas Vingegaard. O dinamarquês atacou a cerca de 10 quilómetros da meta e isolou-se para conquistar a sua quinta vitória nesta edição da corrida, cruzando a linha de chegada com 1.15 minutos de vantagem sobre o austríaco Felix Gall e o australiano Jai Hindley.Na classificação geral, Vingegaard chega à última etapa com uma confortável vantagem de 5.22 minutos sobre Gall e de 6.25 minutos sobre Hindley, ficando apenas a consagração final em Roma para confirmar o triunfo.Mais do que a vitória no Giro, o líder da Visma-Lease a Bike vai alcançar um feito reservado a um grupo muito restrito de campeões. Com este triunfo, Vingegaard completa a conquista das três grandes Voltas do ciclismo mundial - Tour de France, Giro d'Italia e Vuelta a España -, tornando-se o oitavo corredor da história a conseguir a chamada "trilogia" das grandes corridas por etapas.Antes dele, apenas Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali e Chris Froome alcançaram o mesmo feito.A 21.ª e última etapa disputa-se este domingo, em Roma, num percurso de 131 quilómetros destinado à consagração de Vingegaard e à confirmação de um Giro memorável também para o ciclismo português, marcado pela afirmação de Afonso Eulálio entre a elite mundial.com agências