Pogacar confirmado na Vuelta: João Almeida e Ivo Oliveira integram equipa de luxo da UAE Emirates

Tadej Pogacar vai disputar a Volta a Espanha de 2026. A confirmação foi feita esta segunda-feira pela UAE Emirates-XRG, que anunciou oficialmente a equipa para a derradeira grande Volta da temporada, colocando fim às dúvidas sobre a presença do campeão esloveno na corrida que arranca a 22 de agosto, no Mónaco, e termina a 13 de setembro, em Granada.Pogacar regressa à Vuelta sete anos depois da sua única participação na prova, em 2019, quando se estreou em grandes Voltas com apenas 20 anos e surpreendeu o mundo do ciclismo ao terminar no terceiro lugar da classificação geral. Desde então, construiu um dos palmarés mais impressionantes da modalidade, somando cinco vitórias na Volta a França e um triunfo na Volta a Itália, faltando-lhe apenas a Volta a Espanha para completar o pleno nas três grandes corridas por etapas.A confirmação surgiu através das redes sociais da UAE Emirates-XRG, que anunciou o regresso do esloveno com a mensagem "Ele está de volta", revelando igualmente a composição da equipa para a prova espanhola.João Almeida e Ivo Oliveira são os dois portugueses escolhidos para integrar uma formação de luxo, que contará ainda com Jay Vine, Domen Novak, Pavel Sivakov, Pablo Torres e Kevin Vermaerke.A presença de Pogacar altera naturalmente a hierarquia da equipa, retirando a João Almeida a possibilidade de assumir a liderança absoluta na classificação geral, cenário que era apontado caso o campeão do Tour optasse por não alinhar na Vuelta. Ainda assim, o corredor português deverá desempenhar um papel determinante na montanha e será um dos principais apoios do esloveno na luta pela camisola vermelha.Pogacar chega à Volta a Espanha depois de conquistar, pela quinta vez, a Volta a França, reforçando o estatuto de principal figura do ciclismo mundial. Agora, tentará juntar a camisola vermelha da Vuelta às vitórias já alcançadas no Tour e no Giro d'Italia, tornando-se vencedor das três grandes Voltas.A Volta a Espanha de 2026 realiza-se entre 22 de agosto e 13 de setembro, com partida no Mónaco e chegada a Granada, tendo Tadej Pogacar como o principal favorito à conquista da classificação geral..Tour: Carapaz 'bisa' e Pogacar ajuda Del Toro a garantir o pódio final no Alpe d'Huez