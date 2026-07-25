Tour: Carapaz 'bisa' e Pogacar ajuda Del Toro a garantir o pódio final no Alpe d'Huez

O ciclista equatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ‘bisou’ hoje na 113.ª Volta a França, ganhando a penúltima etapa, com final do Alpe d’Huez, onde Tadej Pogacar (UAE Emirates) confirmou virtualmente o triunfo nesta edição.Após confirmar que será o ‘rei’ da montanha no pódio final no domingo, ao integrar a fuga do dia, Carapaz foi o mais forte no final dos 170,9 quilómetros desde Le Bourg d'Oisans, que cumpriu em 04:59.39 horas, à frente do belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo a 26 segundos, e do norte-americano Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), que caiu duas vezes na parte final mas foi terceiro, a 31.Pogacar vai, no domingo, consumar a quinta vitória final no Tour, juntando-se aos recordistas Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Induráin, depois de hoje ter ajudado o seu colega Isaac del Toro a garantir o pódio. O mexicano de 22 anos está a 09.42 do seu líder esloveno, que viu Evenepoel reduzir a diferença para 06.26.A 113.ª Volta a França termina no domingo, com a 21.ª e última etapa, encurtada devido aos incêndios, a percorrer 89 quilómetros em Paris, com os ciclistas a cortarem a meta após uma tripla subida à Butte Montmartre, no ‘coração’ de Paris..Pogacar inscreveu o nome no Alpe d'Huez e somou quinta vitória na 113.ª edição do Tour.Contador ao DN: "Até sem o quinto Tour, Pogacar é já o maior ciclista da história”