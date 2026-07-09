Ex-ciclista venceu as três Grandes Voltas.
Ex-ciclista venceu as três Grandes Voltas.Imagem cedida pelo Eurosport
Desporto

Contador ao DN: "Até sem o quinto Tour, Pogacar é já o maior ciclista da história”

O comentador Eurosport e antigo ciclista Alberto Contador vê claro favoritismo na Emirates para a Volta a França, mas relativiza o facto de o esloveno ter de ganhar para ser o melhor de sempre.
Frederico Bártolo
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