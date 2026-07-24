Pogacar inscreveu o nome no Alpe d'Huez e somou quinta vitória na 113.ª edição do Tour

Tadej Pogacar (UAE Emirates) conquistou esta sexta-feira, 24 de julho, a quinta vitória na 113.ª Volta a França em bicicleta, ao impor-se no Alpe d’Huez, no final da 19.ª etapa, consolidando ainda mais a sua ‘virtual’ quinta vitória final na prova.O esloveno de 27 anos atacou a 12 quilómetros do alto da emblemática subida, de categoria especial, alcançou os fugitivos e cortou a meta isolado, no final dos 127,9 quilómetros desde Gap, que cumpriu em 03:17.57 horas. Vindos da fuga, o francês Lenny Martinez (Bahrain Victorious) e o equatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) foram segundo e terceiro, respetivamente a seis e nove segundos.. Na geral, Pogacar, que somou o 26.º triunfo no Tour, aumentou as diferenças para os perseguidores, estando agora a 07.11 minutos do belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), o segundo classificado, que hoje foi sexto a mais de dois minutos, e a 09.42 do colega mexicano Isaac del Toro, que fecha o pódio.No sábado disputa-se a etapa ‘rainha’ da 113.ª edição, com nova meta no Alpe d’Huez, onde os ciclistas chegam após 170,9 quilómetros desde Le Bourg d'Oisans, que incluem ainda os míticos Croix de Fer e Galibier, contagens de montanha de categoria especial assim como o Col de la Sarenne, e o Col du Télégraphe, de primeira categoria.