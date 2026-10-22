I Liga: Rui Borges tem Debast e Zalazar em dúvida, Farioli tenta acelerar William Gomes

Depois da derrota (2-3) sofrida perante o LASK Linz, na 3.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, o Sporting retomou esta quinta-feira o trabalho, tendo em vista o início da preparação para a receção ao Académico de Viseu no próximo domingo a partir das 20H30, em duelo da 9.ª jornada da Liga. Os titulares do desafio ficaram entregues a trabalho de recuperação no ginásio, os elementos não utilizados treinaram sob a orientação de Rui Borges. As dúvidas para o técnico leonino são Debast, que recupera de problemas musculares, e Zalazar, crucial na vitória com o Braga, mas fora do encontro europeu com o Lask Linz devido a lesão muscular na coxa esquerda. Debast está já afastado há um mês dos relvados, já depois de ter sido convocado para a seleção belga, pela qual não competiu. Nuno Santos tem uma paragem prolongada e estará fora das opções.

O FC Porto preferiu folgar dois dias depois do jogo com o PSV, com quem perdeu na terça-feira por 1-0, a terceira derrota na Champions seguida. Na quarta-feira, Vasco Sousa, que fazia treino condicionado, e William Gomes, entregue a tratamento, eram as dúvidas de Francesco Farioli. A prioridade passa por ter o brasileiro como opção, nem que seja a partir do banco para o embate com o Gil Vicente, em Barcelos, no sábado, local onde os portistas só venceram uma das últimas três viagens. O líder 100% vitorioso no campeonato vem de duas derrotas europeias seguidas, o que nunca acontecera com Farioli ao leme. O técnico italiano faz esta sexta-feira a conferência de antevisão ao embate.