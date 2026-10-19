Sp. Braga concede reviravolta em casa ao Gil Vicente em jogo em atraso da I Liga

O Gil Vicente venceu esta segunda-feira, 19 de outubro com reviravolta, em casa do Sporting de Braga por 2-1, em jogo em atraso da segunda jornada da Liga portuguesa de futebol.

Os 'arsenalistas', que vinham de uma vitória para a Liga na receção ao Estoril e de derrota na estreia da Liga Conferência, em Copenhaga, adiantaram-se através do espanhol Pau Victor (33 minutos), mas os gilistas, que já não venciam há três jornadas para o campeonato, viraram na segunda metade, com tentos do brasileiro Walace França (49) e de Travassos (72), este na própria baliza.