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Sp. Braga concede reviravolta em casa ao Gil Vicente em jogo em atraso da I Liga
Com este triunfo, gilistas subiram ao sexto lugar do campeonato, com 14 pontos, enquanto arsenalistas ocupam agora a nona posição, com 11.
O Gil Vicente venceu esta segunda-feira, 19 de outubro com reviravolta, em casa do Sporting de Braga por 2-1, em jogo em atraso da segunda jornada da Liga portuguesa de futebol.
Os 'arsenalistas', que vinham de uma vitória para a Liga na receção ao Estoril e de derrota na estreia da Liga Conferência, em Copenhaga, adiantaram-se através do espanhol Pau Victor (33 minutos), mas os gilistas, que já não venciam há três jornadas para o campeonato, viraram na segunda metade, com tentos do brasileiro Walace França (49) e de Travassos (72), este na própria baliza.
Com este triunfo, o Gil Vicente subiu ao sexto lugar da prova, com 14 pontos, enquanto o Sporting de Braga é agora nono classificado, com 11.