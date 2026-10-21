Sporting sofre primeira derrota na Liga dos Campeões ao perder na receção ao LASK Linz

O Sporting sofreu esta quarta-feira, 21 de outubro, a primeira derrota na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, ao perder na receção aos austríacos do LASK Linz por 3-2, em jogo da terceira jornada.

Depois de ter vindo de duas vitórias nas duas primeiras jornadas, os 'leões' até começaram da melhor maneira, com um golo de Luis Suárez, logo aos cinco minutos, de grande penalidade, avançado colombiano que ainda deu esperanças, quando reduziu para 3-2, aos 89, mas o LASK Linz criou a surpresa quando virou para 3-1, com golos de Christoph Lang (15), Sasa Kalajdzik (63) e Krystof Danek (68).