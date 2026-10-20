FC Porto soma, às mãos do PSV no Dragão, terceira derrota em três jogos na Liga dos Campeões

O FC Porto somou esta terça-feira, 20 de outubro, a terceira derrota, em outros tantos jogos, na fase de Liga da Liga dos Campeões de futebol, ao perder na receção aos neerlandeses do PSV Eindhoven por 1-0, complicando as possibilidades de apuramento.

Os dragões, campeões nacionais e líderes só com vitórias na Liga portuguesa, continuam a série negra na Europa, depois de terem somado derrotas na receção aos ingleses do Manchester City (2-0) e em casa dos espanhóis do Betis Sevilha (3-2), tendo esta terça-feira um golo solitário de Guus Til, aos 57 minutos, sido o suficiente para o PSV sair do Porto com o triunfo.