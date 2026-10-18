Cinco clubes da I Liga eliminados da Taça de Portugal na 3.ª eliminatória

A terceira eliminatória da Taça de Portugal foi pródiga em tomba-gigantes e ditou a eliminação de cinco equipas da I Liga. Santa Clara, Alverca, Académico de Viseu, Nacional e Moreirense foram afastados, enquanto Marítimo, o Estoril Praia e Casa Pia conseguiram garantir a continuidade na prova rainha do futebol nacional.

Este domingo, dia 18 de outubro, no Estádio Municipal Papa Francisco, o Académico de Viseu perdeu (1-0) em casa do Fátima, do Campeonato de Portugal (o quarto escalão do futebol português) e despediu-se da prova rainha. Lucas Russo, de apenas 21 anos, foi o herói da equipa do Fátima, que assim segue para a para a 4.ª eliminatória.

Também o Santa Clara, da I Liga, foi surpreendido pelo Mafra, da Liga 3, e acabou eliminado da Taça de Portugal de futebol, ao perder por 3-2, após prolongamento. Já o Alverca, oitavo classificado da I Liga foi afastado ao perder, por 2-0, após prolongamento, no terreno do Tondela, que joga no segundo escalão profissional.

O Marítimo sofreu para vencer na visita ao Alcochetense (2-1), equipa que joga no Campeonato de Portugal, tal como o Casa Pita que eliminou o Alpendorada, do Campeonato de Portugal. Um golo de Seba Pérez, aos 72 minutos, garantiu o triunfo aos lisboetas, que assim seguem em prova.

No sábado também houve Taça

A vitória da Sanjoanense, do Campeonato de Portugal, frente ao primodivisionário Nacional (1-0), no sábado, dia 17 de outubro, foi a primeira grande surpresa da 3.ª eliminatória. Em Lisboa, o histórico Atlético recebeu e venceu o Vizela (1-0), na Tapadinha, com um golo de Nicolas Souza. E Rodrigo Pinho apontou o único golo da partida (1-0) do AFS frente ao Moreirense, carimbando a passagem da equipa da Vila das Aves.

O Estrela da Amadora venceu (2-1), na casa do Fazendense, do Campeonato de Portugal, com um bis do médio francês Tom Moustier. E em Viana do Castelo, Moisés Conceição, filho do técnico Sérgio Conceição, apurou o Vianense para a próxima ronda, depois do triunfo sobre o Leixões (1-0).

Também no sábado, o Farense, da II Liga, venceu (3-0) o AD Marco 09, da Liga 3, com golos de Gabriel Barbosa, João Resende e Toni Herrero. E o Portimonense carimbou a vitória aos 90'+4', de grande penalidade, por Tiago Mamede, sobre o Florgrade (2-1), do Campeonato de Portugal.

(em atualização)