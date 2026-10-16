A Taça do Jamor, do Bonfim, do Bolhão, da Tapadinha e do Papa

Na história da Taça de Portugal, recinto algum é tão desejado como o Estádio Nacional. O histórico recinto do Jamor foi inaugurado no dia 10 de junho de 1944 e é o palco da final da prova rainha do futebol português desde então. Neste domingo, apadrinha o duelo do Belenenses – levantou o troféus duas vezes na Tribuna de Honra do estádio (1960 e 1989), mas já não joga uma final desde 2007, quando perdeu com o Sporting –, com o Arouca marcado para as 19h45. É um dos jogos que se prevê mais equilibrados da 3.ª eliminatória da prova e pode ser também visto na televisão, no Canal 11.

Amanhã às 15h00 também há Taça no icónico Bonfim, mas o União da Serra espera fazer Taça! Nada como um David poder derrubar um Golias para colocar a Taça de Portugal no calendário deste ano. Numa ronda ainda sem os ditos “clubes grandes” em prova, entram em cena históricos do futebol português, como o Vit. Setúbal, que recebe o União da Serra, um clube da região de Leiria, no Estádio do Bonfim. Inaugurado em setembro de 1962, numa cerimónia que contou com a presença do então Presidente da República, Américo Tomás, deve o nome à zona onde foi edificado, sendo ainda hoje o maior património do clube sadino, que já tem três taças no seu museu e procura voltar aos dias de glória. E se hoje o Vitória de Setúbal é o Golias desta história, ele já foi (e é) um dos maiores “tomba-gigantes” da história da Taça, sendo o único clube a ter eliminado os três grandes (Benfica, FC Porto e Sporting) quanto jogava na então Segunda Divisão.