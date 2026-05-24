Torreense faz história no Jamor e vence Sporting após prolongamento para conquistar Taça inédita

Azuis-grená triunfaram por 2-1 e tornaram-se na primeira equipa do segundo escalão a erguer o troféu; Stopira decidiu de penálti aos 113 minutos, após falta de Maxi Araújo sobre Ismail Seydi.O momento decisivo surgiu aos 113 minutos e teve dois protagonistas: Ismail Seydi e Stopira. O avançado ganhou espaço nas costas da defesa leonina e foi derrubado por Maxi Araújo dentro da área. Após validação do VAR, o árbitro assinalou grande penalidade e expulsou o uruguaio do Sporting. Chamado à responsabilidade, Stopira não tremeu e disparou sem hipóteses para Rui Silva, assinando o golo que decidiu a final e transformou o capitão torreense no rosto de um triunfo improvável.Até ao apito final, o Sporting tentou reagir, lançou tudo para a frente e ainda ameaçou o empate, mas o Torreense resistiu ao assalto final e consumou uma das maiores surpresas da história recente da competição. Depois, houve 90 minutos de luta, tensão e reviravoltas que explicam como os homens de Torres Vedras chegaram a este momento..O Torreense colocou-se em vantagem logo aos quatro minutos, quando Kévin Zohi surgiu solto ao segundo poste para empurrar a bola para o fundo das redes, aproveitando uma desatenção defensiva da equipa leonina. Apesar do golpe sofrido cedo, o Sporting assumiu a iniciativa do encontro e passou grande parte da primeira parte instalado no meio-campo adversário, criando várias ocasiões para chegar ao empate. Pedro Gonçalves esteve particularmente ativo no processo ofensivo, enquanto Trincão e Luis Suárez também ameaçaram a baliza defendida por Lucas Paes. Ainda assim, os leões revelaram falta de eficácia, com Pote a desperdiçar uma ocasião flagrante e a acertar no poste num dos lances de maior perigo antes do intervalo..No regresso dos balneários, o Sporting entrou mais intenso e pressionante, empurrando o Torreense para zonas mais recuadas. A insistência leonina acabaria por ser recompensada aos 54 minutos, quando Luis Suárez aproveitou uma bola solta na área para rodar sobre Stopira e restabelecer a igualdade. O conjunto verde e branco manteve o domínio territorial e continuou à procura da reviravolta, chegando mesmo a festejar um golo de Geny Catamo, invalidado por fora de jogo. Até ao final do tempo regulamentar, os leões acumularam aproximações perigosas e vários lances de bola parada, mas voltaram a esbarrar na organização defensiva do Torreense e na falta de eficácia na finalização, deixando a decisão do encontro adiada para prolongamento..Treinador do Torreense avisa Sporting: "Priorizamos o campeonato, mas não viemos aqui passear".Chegar ao Jamor é um bónus de um Torreense que palmilha seguro e centrado na I Liga