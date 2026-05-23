Treinador do Torreense avisa Sporting: "Priorizamos o campeonato, mas não viemos aqui passear"

O treinador do Torreense reiterou que a prioridade do clube da região Oeste é o campeonato, mas avisa que a equipa vai ao Jamor lutar pela conquista da Taça de Portugal na final deste domingo (17h15), diante do Sporting."Já fui claro — e o clube já foi claro relativamente a essa posição —, nós priorizamos o campeonato. Mas obviamente que agora estamos aqui envolvidos na Taça, não viemos aqui passear. Eu já utilizei essa expressão há cerca de um mês, quando atingimos as meias-finais e quando atingimos a final: nós vimos competir. O mister Rui Borges disse que se estivesse no meu lugar jogava com os melhores, e nós vamos jogar com os melhores, de certeza absoluta, disso não há dúvida nenhuma. Agora, é relativo quem são os melhores ou para ele ou para mim", afirmou Luís Tralhão em conferência de imprensa..Rui Borges sobre final da Taça de Portugal: "Difícil era estar em casa, a ver na televisão". "Uma coisa eu garanto: a equipa que começará amanhã vai estar preparada para competir e para tentar ganhar o troféu", prosseguiu.O técnico diz que o facto de a final da Taça de Portugal se disputar no meio de um playoff de acesso à I Liga faz com que o fator ansiedade não se sinta, porque não houve muito tempo para pensar no jogo do Jamor: "nós tivemos um jogo há tão pouco tempo e, de facto, ter este espaço temporal curto de um jogo para o outro não nos permite estar a pensar muito neste dia. Confesso que eu próprio pensei mais neste dia quando nos apurámos na meia-final do que propriamente agora nestes dias, nesta parte emocional do jogo, digamos assim."Luís Tralhão teceu ainda rasgados elogios ao Sporting: "Não é o atual campeão nacional, mas é bicampeão nacional, é o atual detentor da Taça de Portugal, está entre as melhores oito equipas da Liga dos Campeões. O palmarés que o clube tem, a força que tem, nós sabemos perfeitamente isso.".Chegar ao Jamor é um bónus de um Torreense que palmilha seguro e centrado na I Liga. "Já conheço a equipa do Sporting, mas olhando nestes últimos tempos com mais detalhe, percebe-se claramente que não tem muitos pontos fracos, isso nota-se perfeitamente pela excelente época que fizeram. Agora, nós temos uma noção completa de que o domínio do jogo há de ser muito mais... teoricamente o Sporting há de ter esse domínio do jogo, e nós temos de saber defender bem, temos de saber esperar pelo momento certo para tentar recuperar a bola, fechar os espaços interiores — eles são fortíssimos disso, têm jogadores de nível internacional nessas zonas do campo: o Pote, o Trincão, o Francisco Trincão, o Suárez também joga ali naquela zona, temos o Morita, o Hjulmand, e ficava aqui a dizer o resto do plantel deles. Têm um jogo interior muito forte, têm um jogo exterior fortíssimo. Para mim, na ala direita têm um dos melhores extremos e mais desequilibradores do campeonato, que é o Catamo. Têm um lateral esquerdo com uma projeção brutal e que tem dado muito nas vistas, como o Maxi Araújo. Portanto, é uma equipa muito completa. Aquilo que nós vamos tentar fazer é, de acordo com as forças do adversário, encaixar as nossas virtudes. Somos uma equipa que na Segunda Liga tem feito um trajeto muitíssimo bom, temos feito um tipo de jogo que valoriza aquilo que é a qualidade que temos individualmente no plantel, temos feito jogos muitíssimo bons. Na Segunda Liga acabamos por ter, às vezes, boa parte dos jogos com maior domínio do jogo, isso vai ser um desafio para nós, e fomos uma equipa bastante pressionante na Segunda Liga. Eu adorava dizê-lo que vamos ser amanhã, mas se o Sporting nos deixar, nós vamos ser, se não deixar, vamos ter de saber sofrer, esperar, fechar espaços e depois, quando tivermos a bola, conseguir feri-los", aditou.O treinador da equipa do Oeste lamentou o pouco tempo de descanso após o jogo com o Casa Pia, do playoff. "As equipas do play-off deviam estar em equidade, portanto, deviam ter os mesmos dias de descanso. Na minha opinião, não devia estar uma final da Taça de Portugal pelo meio. Devia ter sido isso em consideração, porque as duas equipas estavam em igualdade. Obviamente a Taça de Portugal está marcada, o calendário já está marcado há muito tempo, são vicissitudes das competições. Estamos a pagar um bocadinho aqui o sucesso da temporada. Mas também devo dizer que o Sporting, em condições semelhantes noutras competições, acabou por utilizar o regulamento a seu favor. Portanto, eu acho que não pode haver dois pesos e duas medidas. Com isto não quero dizer que me vou desculpar, aconteça o que acontecer, tanto amanhã como na quinta-feira", frisou..Sporting-Torreense. António Nobre é o árbitro da final da Taça de Portugal