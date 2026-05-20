Sporting-Torreense. António Nobre é o árbitro da final da Taça de Portugal

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou esta quarta-feira, 20 de maio, o leiriense António Nobre para arbitrar a final da Taça de Portugal que vai opor, no domingo (17h15) o Sporting ao Torreense no Estádio Nacional.O árbitro de 37 anos vai dirigir pela primeira vez a final do Jamor, tendo Nélson Pereira e Francisco Pereira como assistentes, sendo Hélder Malheiro o quarto árbitro e Pedro Ferreira vai estar no VAR.O Sporting vai disputar a sua 32.ª final da Taça de Portugal, tendo no currículo 18 conquistas, enquanto o Torreense esteve uma vez na final do Jamor, que perdeu para o FC Porto.