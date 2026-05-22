Chegar ao Jamor é um bónus de um Torreense que palmilha seguro e centrado na I Liga
FOTO: António Pedro Santos/Lusa
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Chegar ao Jamor é um bónus de um Torreense que palmilha seguro e centrado na I Liga

Embate com Sporting, a 2.ª final da Taça de Portugal da história, acontece encaixado entre o play-off de acesso ao escalão principal. Mais do que vencer em Oeiras, a meta é voltar ao campeonato.
Frederico Bártolo
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